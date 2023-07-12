TELE1’in kapanma tarihi belli oldu. RTÜK tebliğ etti

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 20 Haziran’da ekrana gelen ‘4 Soru 4 Yanıt’ programında, AKP’li Galip Ensarioğlu’nun PKK elebaşı Abdullah Öcalan açıklamasını değerlendirdi.

Ensarioğlu’nun açıklamaları üzerinden iktidarın yeni bir ‘çözüm süreci hazırlığında olabileceğini’ belirten Yanardağ’ın ifadeleri bağlamından koparıldı ve Öcalan’a övgü yapmış gibi servis edildi.

Yanardağ, İYİ Partili bazı siyasetçilerin de hedef göstermesinin ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

RTÜK CEZA YAĞDIRDI

İktidarın sansür aygıtı Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), montaj videoların sosyal medyada paylaşılması sonrası TELE1 hakkında inceleme başlattı. Soruşturmanın ardından TELE1’e 7 gün süreyle ekran karartma, idari para cezası ve 4 Soru 4 Yanıt’a 5 program durdurma cezası verildi.

18-25 TEMMUZ’DA TELE1 KARARTILIYOR

TELE1’e bugün ilettiği tebliğe göre, 7 günlük ekran karartma cezası 18 Temmuz Salı günü itibarıyla başlayacak, 25 Temmuz’da sona erecek.

Öte yandan söz konusu cezanın tekrarlanması durumunda TELE1 lisansını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalacak.

İTİRAZ EDİLECEK

RTÜK’ün verdiği cezaya TELE1 itiraz edecek. Söz konusu kararla ilgili yürütmenin durdurulması için bugün dava açacak.

MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Merdan Yanardağ hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yanardağ’ın 3713 sayılı TMK’nın 7/2-1.cümle, 7/2-2.cümle ve 5237 sayılı TCK’nın 215/1, 218/1 maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

İddianamede savcılık suçlamaya gerekçe olarak, terörist Duran Kalkan’ın iki farklı açıklamasını gerekçe gösterdi. Terörist Kalkan ile Yanardağ’ın açıklamaları arasında savcılık paralellik kurmaya çalıştı.

Trollerin yaptığı paylaşımların toplumda ‘infial’ yarattığını ileri süren savcılık, montaj ve kırpılmış videoları da delil olarak iddianamede sundu.

(Kaynak: TELE 1)