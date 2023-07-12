TELE1’in kapanma tarihi belli oldu. RTÜK tebliğ etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Merdan Yanardağ’ın ifadelerinin bağlamından koparılıp tutuklanmasının ardından TELE1’e verdiği yayın durdurma ve idari para cezasını tebliğ etti. TELE1, 18 Temmuz Salı günü itibarıyla 7 gün süreyle karartılacak.

TELE1’in kapanma tarihi belli oldu. RTÜK tebliğ etti

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 20 Haziran’da ekrana gelen ‘4 Soru 4 Yanıt’ programında, AKP’li Galip Ensarioğlu’nun PKK elebaşı Abdullah Öcalan açıklamasını değerlendirdi.

Ensarioğlu’nun açıklamaları üzerinden iktidarın yeni bir ‘çözüm süreci hazırlığında olabileceğini’ belirten Yanardağ’ın ifadeleri bağlamından koparıldı ve Öcalan’a övgü yapmış gibi servis edildi.

Yanardağ, İYİ Partili bazı siyasetçilerin de hedef göstermesinin ardından tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

1-004.jpg

RTÜK CEZA YAĞDIRDI

İktidarın sansür aygıtı Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), montaj videoların sosyal medyada paylaşılması sonrası TELE1 hakkında inceleme başlattı. Soruşturmanın ardından TELE1’e 7 gün süreyle ekran karartma, idari para cezası ve 4 Soru 4 Yanıt’a 5 program durdurma cezası verildi.

18-25 TEMMUZ’DA TELE1 KARARTILIYOR

TELE1’e bugün ilettiği tebliğe göre, 7 günlük ekran karartma cezası 18 Temmuz Salı günü itibarıyla başlayacak, 25 Temmuz’da sona erecek.

Öte yandan söz konusu cezanın tekrarlanması durumunda TELE1 lisansını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalacak.

2-002.jpg

İTİRAZ EDİLECEK

RTÜK’ün verdiği cezaya TELE1 itiraz edecek. Söz konusu kararla ilgili yürütmenin durdurulması için bugün dava açacak.

merdan3.jpg

MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Merdan Yanardağ hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yanardağ’ın 3713 sayılı TMK’nın 7/2-1.cümle, 7/2-2.cümle ve 5237 sayılı TCK’nın 215/1, 218/1 maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

İddianamede savcılık suçlamaya gerekçe olarak, terörist Duran Kalkan’ın iki farklı açıklamasını gerekçe gösterdi. Terörist Kalkan ile Yanardağ’ın açıklamaları arasında savcılık paralellik kurmaya çalıştı.

Trollerin yaptığı paylaşımların toplumda ‘infial’ yarattığını ileri süren savcılık, montaj ve kırpılmış videoları da delil olarak iddianamede sundu.

(Kaynak: TELE 1)

İlgili Haberler
Merdan Yanardağ’ın iddianamesi mahkemeye sunuldu
TGC: RTÜK’ün Tele1’e verdiği ceza basın tarihine geçen kara bir lekedir
RTÜK'ten TELE1'e ceza
Merdan Yanardağ gözaltındayken kim TELE1‘de yayına çıkmadı. Murat Taylan sitem etti
Öne Çıkanlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Zamları en iyi anlatan karikatür. Ekonomistler bu karikatüre şapka çıkaracak Güncel
Zamları en iyi anlatan karikatür. Ekonomistler bu karikatüre şapka çıkaracak
İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk'e çok sert yanıt: Saha kenarına tuvaletini yapardı Spor
İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk'e çok sert yanıt: Saha kenarına tuvaletini yapardı
Instagram takipçi nasıl arttırılır 2023 Güncel
Instagram takipçi nasıl arttırılır 2023
Nesrin Cavadzade son pozları ile büyüledi Magazin
Nesrin Cavadzade son pozları ile büyüledi
İznik Roma Tiyatrosu’nda çalışmalar sürüyor Kültür Sanat
İznik Roma Tiyatrosu’nda çalışmalar sürüyor
Bayern Münih Harry Kane için fiyat artırdı Spor
Bayern Münih Harry Kane için fiyat artırdı