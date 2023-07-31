TELE1 Merdan Yanardağ için AYM'ye gidiyor

Televizyon yayınında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz bir kez daha reddedildi. Kanal, Yanardağ'ın tutukluluğuna yönelik itirazını en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.

TELE1 Merdan Yanardağ için AYM'ye gidiyor

TELE1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, televizyonda sarf ettiği sözlerin bir bölümünün montajlanması sonucu gözaltına alındı ve daha sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası dahil olmak üzere birçok saygın kuruluşun tepkisini çeken tutuklama kararına yapılan itiraz yine reddedildi. TELE1, Yanardağ’ın tutukluluğunun son bulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapacağını duyurdu.

Montajlanan sözleri suç sayıldı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 26 Haziran 2023 tarihinde katıldığı “4 Soru 4 Yanıt” programında AKP’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından kopartılıp montajlanarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının ardından “terör örgütünü övme” suçlamasıyla gözaltına alındı. Yanardağ, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Yanardağ'a söylemediği sözler nedeniyle tutuklama kararı verdi.

Duvar'ın haberine göre; Yanardağ, yayın esnasında TELE1 ofisine gelen Terörle Mücadele Şube polis ekipleri tarafından yayın sonrasında gözaltına alınarak ifade vermeye götürülmüştü. Geceyi nezarethanede geçiren Yanardağ, sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Burada ifade işlemleri tamamlanan Yanardağ, mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merdan Yanardağ hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" iddiasıyla 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

RTÜK'ten TELE1'e sansür

Özellikle muhalif medyaya uyguladığı yüksek cezalar ve sansür nedeniyle eleştirilerin odağında olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yanardağ'ın konuşması nedeniyle 18 Temmuz tarihinde TELE1'e 7 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası uygulamıştı. TELE1'in cezayı yargıya taşıması sonucunda Ankara 4. İdare Mahkemesi, yayın durdurma cezası hakkında oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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