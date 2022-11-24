24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Bu 4 uygulamayı hemen telefondan silin. Verileri saniyeler içinde çalıyor

Bu 4 uygulamayı hemen telefondan silin. Verileri saniyeler içinde çalıyor

Google tarafından paylaşılan rapora göre telefonlarda bulunan 4 uygulama bilgileri saniyelerin içerisinde çalıyor. Play Store mağazasına sızan kötü amaçlı yazılımlar kullanıcıları tehdit etmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 14:50
Takip Et

Akıllı telefonlardaki verileri saniyeler içerisinde çalan 4 uygulama ortaya çıktı

Bu 4 uygulamayı hemen telefondan silin. Verileri saniyeler içinde çalıyor
+
Aa
-

Android kullanıcıları için 4 uygulamanın daha tehdit oluşturduğu ortaya çıktı. Play Store mağazasına sızan kötü amaçlı yazılımlar, kullanıcı bilgisini çalmak için farklı yolları denemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda onlarca uygulamayı kaldıran Google, kısa süre önce dört uygulamayı daha Play Store'dan kaldırdığını açıkladı. Uygulamaların binlerce kullanıcı tarafından indirilmesi sebebiyle uyarı yapan Google bu uygulamaların hemen silinmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

İŞTE O 4 UYGULAMA

Rapora göre dört tehlikeli uygulama, kimlik avı için kullanıcıları kendi tuzağına çekerek kişisel bilgileri ele geçirmeyi hedefliyor. Söz konusu uygulamaların tümü, "Mobile apps Group." adlı bir geliştirici tarafından yayınlandı.

-Bluetooth Auto Connect

-Bluetooth App Sender

-Mobile transfer: smart switch

-Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
5
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
6
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.