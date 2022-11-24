Bu 4 uygulamayı hemen telefondan silin. Verileri saniyeler içinde çalıyor

Android kullanıcıları için 4 uygulamanın daha tehdit oluşturduğu ortaya çıktı. Play Store mağazasına sızan kötü amaçlı yazılımlar, kullanıcı bilgisini çalmak için farklı yolları denemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda onlarca uygulamayı kaldıran Google, kısa süre önce dört uygulamayı daha Play Store'dan kaldırdığını açıkladı. Uygulamaların binlerce kullanıcı tarafından indirilmesi sebebiyle uyarı yapan Google bu uygulamaların hemen silinmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

İŞTE O 4 UYGULAMA

Rapora göre dört tehlikeli uygulama, kimlik avı için kullanıcıları kendi tuzağına çekerek kişisel bilgileri ele geçirmeyi hedefliyor. Söz konusu uygulamaların tümü, "Mobile apps Group." adlı bir geliştirici tarafından yayınlandı.

-Bluetooth Auto Connect

-Bluetooth App Sender

-Mobile transfer: smart switch

-Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB.