Kuran Kursu aşçısı 12 yaşındaki öğrencileri taciz etti iddiası

Denizli’de bir Kuran kursunda aşçı olarak çalışan Ali D., hafızlık eğitimi gören 12 yaşlarında iki öğrenciyi istismar etti. Zanlı, ailelerin şikayeti üzerine tutuklandı. Denizli’de yaklaşık 5 ay önce yaşandığı belirtilen olayda, başka bir Kuran kursunda kadrolu olmasına rağmen Pamukkale ilçesindeki Akköy İmamı Azam Yatılı Kuran Kursu’nda aşçı olarak görevlendirilen Ali D.’nin, hafızlık eğitimi alan 12 yaşlarında iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

TACİZİN DOZU ARTTI

Ailelerin iddiasına göre iki çocuğa uzun süredir istismar ve tacizde bulunan şüpheli son zamanlarda tacizin dozunu artırdı. Bunun üzerine yaşadıklarını ailelerine anlatan çocuklar olayın ortaya çıkmasını sağladı.

DÖVÜLEREK KURSTAN ATILDI

Sözcü’den Selami Aydın’ın haberine göre ailelerin şikayetinden sonra Kuran kursu yetkilileri, istismar ve tacizle suçlanan aşçı Ali D.’yi döverek kurstan dışarı attı. Hakkında soruşturma başlatılan şüpheli kaçtıktan bir hafta sonra İzmir’de yakalandı.

Denizli’ye getirilen ve burada çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan şüpheli cezaevine konuldu.



MÜFETTİŞLER İNCELEME BAŞLATTI

Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin konu hakkında inceleme başlattığı, yönetmelik şartlarına uygun olmayan bir personelin neden görevlendirildiği yönünde soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık olayın ortaya çıkmasıyla birlikte şüphelinin ilişiğinin kesildiğini kaydetti.