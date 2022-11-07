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Kuran Kursu aşçısı 12 yaşındaki öğrencileri taciz etti iddiası

Denizli'de bulunan bir Kuran Kursu’nda aşçı olarak görevlendirilen Ali D.’nin, 12 yaşlarında hafızlık eğitimi alan iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 08:34
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Denizli'de Kuran Kursu aşçısı 12 yaşındaki öğrencileri taciz etti iddiası

Kuran Kursu aşçısı 12 yaşındaki öğrencileri taciz etti iddiası
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Denizli’de bir Kuran kursunda aşçı olarak çalışan Ali D., hafızlık eğitimi gören 12 yaşlarında iki öğrenciyi istismar etti. Zanlı, ailelerin şikayeti üzerine tutuklandı. Denizli’de yaklaşık 5 ay önce yaşandığı belirtilen olayda, başka bir Kuran kursunda kadrolu olmasına rağmen Pamukkale ilçesindeki Akköy İmamı Azam Yatılı Kuran Kursu’nda aşçı olarak görevlendirilen Ali D.’nin, hafızlık eğitimi alan 12 yaşlarında iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.

TACİZİN DOZU ARTTI
Ailelerin iddiasına göre iki çocuğa uzun süredir istismar ve tacizde bulunan şüpheli son zamanlarda tacizin dozunu artırdı. Bunun üzerine yaşadıklarını ailelerine anlatan çocuklar olayın ortaya çıkmasını sağladı.

DÖVÜLEREK KURSTAN ATILDI
Sözcü’den Selami Aydın’ın haberine göre ailelerin şikayetinden sonra Kuran kursu yetkilileri, istismar ve tacizle suçlanan aşçı Ali D.’yi döverek kurstan dışarı attı. Hakkında soruşturma başlatılan şüpheli kaçtıktan bir hafta sonra İzmir’de yakalandı.

Denizli’ye getirilen ve burada çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan şüpheli cezaevine konuldu.


MÜFETTİŞLER İNCELEME BAŞLATTI
Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin konu hakkında inceleme başlattığı, yönetmelik şartlarına uygun olmayan bir personelin neden görevlendirildiği yönünde soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık olayın ortaya çıkmasıyla birlikte şüphelinin ilişiğinin kesildiğini kaydetti.

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sny
7.11.2022 09:22
tacizcilerin suçu yok.hala oaraya evlatlarını gönderen evebeyinlerin bütün suç  
 
Acıpayamdan Elmas
7.11.2022 08:53
Diyanet neredesin ?  
 
Rezzan Adil
7.11.2022 08:52
bazıları var sirketlerde, makam odalarına hiç yakışmıyorlar. Hiç mi aynaya bakmıyorsunuz.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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