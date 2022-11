Pınar Deniz'den taciz itirafı. ''Her kadın sokak tacizine karşı 5D eğitimini almalı''

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, bir süredir kendisi gibi ünlü oyuncu olan Kaan Yıldırım ile birlikte...

Özel hayatıyla gündemde olan Pınar Deniz, ‘sokak tacizine karşı dur’ konulu bir söyleşiye katıldı.

"HER KADIN BU DERSİ ALMALI"

Pınar Deniz, “Tacize karşı 5D dediğimiz bir eğitim aldım. Dikkat dağıt, dahil et, delillendir, doğrudan müdahale et, dayanışma göster. Bunlar hayat kurtaran metotlar. Her kadın bu dersi almalı. Biz buna değeriz” dedi.

Sokak tacizine tanık olunduğunda veya maruz kalındığında uygulanabilinen müdahale metotları olan 5D metotlarının hem basit hem de etkili olduğunu söyleyen Deniz, “Eğitimi aldığınızda kendinizi her duruma hazır hissediyorsunuz çünkü normal şartlarda bize çok basitmiş gibi gelen bu metotlar aklınıza o sırada gelemeyebilir. Sokak tacizine tanık olduğunuzda ‘şu şekilde yardım edebilirim, şöyle davranabilirim’ diyebileceğiniz net çözümleri biliyor olmak size cesaret veriyor, güveninizi artırıyor. Üstelik bu eğitim herkese açık ve ücretsiz. Kendi hayatımdan ayırdığım çok kısa bir zaman sayesinde pek çok kişinin kendini değersiz ve güvensiz hissetmesini sağlayacak bir olayın önüne geçebilirim gibi hissediyorum. Bu his çok değerli” diye konuştu.