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Başınız dertte. Telefonu yastık altına koyanlar dikkat

Gün içinde kendinizi yorgun hissediyorsanız, dalgınlık ve konsantrasyon sorunu yaşamanızın nedeni belli oldu. Bu sorunların nedeni yanınızdan ayırmadığınız cep telefonu olabileceği vurgulandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:59
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Telefonu yastık altına koyanlar dikkat. Yorgun hissediyorsanız dalgınlık ve konsantrasyon sorunu yaşamanızın nedeni belli oldu

Başınız dertte. Telefonu yastık altına koyanlar dikkat
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Siz de telefonunu elinden düşürmeyen hatta gece cep telefonu ile yatağa girenlerdenseniz aman dikkat denilerek uyarıldı. Çünkü gün içinde yaşadığımız ve hayatımızı olumsuz etkileyen birçok durumun temelinde cep telefonu ile yatağa girmek yattığı vurgulandı.

BİRÇOK SORUNUN NEDENİ CEP TELEFONU MU?

İlerleyen saatlerde de cep telefonuyla uyuyakalırsanız cep telefonundan yayılan radyasyon beyin sağlığınızı olumsuz etkiler. Bunu alışkanlık haline getirirseniz ise sabahları uykusuz, yorgun kalkar, gün içinde hafıza ve konsantrasyon sorunları yaşayacağınız vurgulandı. Bu nedenle yatmayı planladığı saatten (bu saat 23.00-24.00 geçmemesi gerekir) bir saat cep telefonu ile olan ilişkinizi kesin mümkünse vücudunuzdan en az birkaç metre uzağa koyun. Telefonunuzu kapalı ya da uçak modunda olmasına dikkat etmeniz gerektiği vurgulandı. Gün için de yaşadığınız birçok sorunun temelinde olacağı vurgulandı. Cep telefonundan yayılan ışık melatoninin yani uyku hormonunun salınımı azaltır. Uykuya dalmanız ve kaliteli bir uyku uyumanız güçleştiği bildirildi. Ayrıca sosyal mecralarda ve mesajlaşma platformlarında zaman geçiriyorsanız buradan gelen uyaranlar adrenalini yükseltebilir. Vücudunuz gevşemez ve böylede uykuya dalmanız güçleştiği bildirildi.

ZEKÂ GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Uzmanların yapmış olduğu açıklamalara istinaden radyasyon yayan cihazlara maruz kalan çocuklarda zekâ gelişim seviyelerinin daha düşük olduğu ifade edildi. Çocukların ergenlik dönemlerinin son dönemlerine kadar mümkün mertebe cep telefonu kullanmamaları gerektiği belirtiliyor.

MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTTIRABİLİR

Cep telefonları ile sürekli meşgul olmak, cep telefonlarının yaymış olduğu radyasyona maruz kalmayı da beraberinde getirdiği bildirildi. Bu durumda meme kanserinin riskini arttırdığı vurgulandı.

PARMAK EKLEMLERİNİZİ AĞRITABİLİR

Cep telefonlarıyla sürekli mesajlaşmak veya oyun oynamak, bilek ve parmak eklemlerinizi yorarak ağrılara sebebiyet verebileceği vurgulandı.

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