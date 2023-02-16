WhatsApp patronu Telegram için uyardı: Telegram'ı bırakın

Global anlamda en çok kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Rusya merkezli mesajlaşma uygulaması Telegram'ın en büyük rakibi olarak yorumlanıyor.

WhatsApp başkanı Will Cathcart, Telegram'ın kullanıcılar için yeterli düzeyde güvenlik seviyesi sunmadığını belirtti.

"TELEGRAM'I BIRAKIN"

Twitter hesabından açıklamalar yapan Cathcart, kullanıcıların Telegram'ı bırakması gerektiğini söyledi.

Telegram'ın varsayılan olarak uçtan uca şifreleme sunmadığını belirten WhatsApp başkanı, aynı zamanda Rusya merkezli uygulamanın hükümetlerle veri paylaşabileceğini söyledi.

Uçtan uca şifrelemeye sahip başka pek çok harika mesajlaşma aracı olduğunu söyleyen Cathcart, WhatsApp kullanmak istemeyenlerin farklı bir uygulamaya geçmesini, ancak kesinlikle Telegram'ın kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Telegram kurucusu Pavel Durov, ilk çıkışından bu yana WhatsApp uygulamasının kullanıcılar için bir gün bile güvenli olmadığını söyledi.