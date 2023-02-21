Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları belli oldu

En çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarında WhatsApp birinci sırada yer alırken Telegram ikinci sırayı kaptı.

Telegram dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması oldu.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, platformun yaratıcılarından Pavel Durov bu müjdeli haberi, Fortune dergisinden alınan verilerle tamamlayarak paylaştı.

WHATSAPP 1./ TELEGRAM 2.

Grafikte görüldüğü gibi, WhatsApp'ın küresel mesajlaşma payı %44 iken Telegram'ınki %31'e ulaştı.

Facebook Messenger'ın ise %21'lik bir pazar payına sahip olduğu belirtildi.

Pavel Durov Telegram kanalında konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Son beş yılda Telegram, Facebook Messenger'ı geride bırakarak en popüler bulut tabanlı mesajlaşma uygulaması haline geldi. Telegram şu anda WhatsApp'tan sonra ikinci sırada ve her geçen yıl aradaki farkı daraltıyor. Rakiplerimizin endişe duymasına şaşmamalı."