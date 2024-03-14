Telekominikasyon İdaresi Başkanı açıkladı. IP TV kullananlara verilecek ceza belli oldu

İtalya’nın telekomünikasyon düzenleyici kurumunun başkanı Massimiliano Capitanio, Avrupa genelinde korsanlıkla mücadelede birlik oluşturulduğunu açıkladı.

Capitanio, LaLiga’nın yasadışı yayın yapan kullanıcıların verilerini toplayıp, onlara karşı para cezası vermesine izin veren Barselona 8 Numaralı Ticaret Mahkemesi’nin kararını örnek gösterdi.

Capitanio’ya göre, bundan böyle “kendilerine bir şey olmayacağını düşünen” yasadışı yayın izleyicilerinin takip edileceği bir döneme giriliyor.

Yönetici, yasadışı yayınları izleyenlere 150 euro (yaklaşık 5 bin 250 TL) ile 5 bin euro (yaklaşık 175 bin TL) arasında değişen cezaların uygulanacağını belirtti.

BeinSports, Süper Lig yayın haklarını gelecek üç yıl için satın aldı ve yasadışı yayınlarla mücadelede İtalya ve İspanya’daki yasal süreçleri dikkatle takip ediyor.