Fenerbahçe'nin Union SG maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'ın kararını görenler şaştı kaldı. Kimse oynamasını beklemiyordu

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Union SG ile kozlarını paylaşacak.

Saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Pazar deplasmanda oynanacak Trabzonspor derbisini düşünen İsmail Kartal ilk maçta alınan 3-0’lık avantajı da göz önünde bulundurarak rotasyona gitti.

Daha önce İsmail Kartal ile kavga ettiği iddia edilen Ryan Kent'in maça ilk 11'de başlaması ise herkesi şaşırttı

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