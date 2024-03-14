Fenerbahçeli güzeller statta yerini aldı. Yaptığı hareket olay oldu

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçeli güzeller statta yerini aldı. Yaptığı hareket olay oldu
Sahasında Union SG'yi ağırlayan Fenerbahçe'de taraftarlar tribünleri doldurdu.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Union SG ile mücadele ediyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı devam ediyor. Sarı-lacivertliler deplasmanda kazanılan 3-0'lık galibiyet nedeniyle rahat bir karşılaşma geçirsede taraftarlar tribünde desteğini esirgemiyor.

Taraftarların boş koltuk bırakmadığı maçta pek çok ünlü ve güzel isimde takımını desteklemeye geldi.

Özellikle bir taraftarın bir pozisyon sonrasında yanındaki arkadaşına dönerek verdiği tebessüm kalpleri ısıttı.

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