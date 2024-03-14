Fenerbahçe taraftarından herkesi şaşırtan iddia. Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe taraftarından herkesi şaşırtan iddia. Hep bir ağızdan aynı şeyi söylediler
Sahasında Union SG ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlar kupayı kazanacaklarından emin.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarlar stada akın etti.

Yeniçağ’dan Selahattin Ekrekli’nin sorularını yanıtlayan Fenerbahçeli futbolseverler herkese meydan okudu.

Hem bugün ki Union SG maçını hem de hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor derbisinden galip ayrılacaklarına inanan taraftarlar Konferans Ligi’ni kazanma ihtimallerinin ise yüksek olduğunu ifade etti.

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