Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında konuştu. 6'lı masanın şahsi hırslarını Türkiye'ye tercih ettiğini belirten Akşener İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

ÖLÜM VE SITMA ARASINDAKİ BİR TERCİHE İYİ PARTİ BOYUN EĞMEYECEKTİR!

“En sonda söyleyeceklerimi, en başta söyleyeyim: Geldiğimiz noktada, İYİ Parti bir kıskaca alınmış; bir dayatmaya, mecbur bırakılmış; tıpkı yıllardır, Türk Milleti’ne yapıldığı gibi, ölüm ve sıtma arasında, bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette, buna boyun eğmeyecektir.”

“CEKETİMİ KOYSAM ADAY OLUR” DİYENLERİN KARŞISINDA DA DİMDİK DURUYORUZ!”

20 yıllık bir anlayışa karşı 2002 yılından bugüne kadar sergiledikleri duruşa değinerek sözlerine devam eden Akşener, 2010 yılındaki referanduma, 2015 yılındaki darbe girişimine, 2017 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi referandumuna, 2018 yılındaki kutuplaşma iklimine ve 2020 yılından beri gerçekleştirmiş olduğu il gezilerinden beri sıklıkla dile getirdiği; “ceketimi assam seçilirim” anlayışına karşı dimdik durduklarını ifade ederek;

“Dolayısıyla bugün de, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin yeni asrında, milletimiz; Cumhuriyetimizin yıpranan değerleri için, Tarumar edilen demokrasisi için, prangalanan hürriyeti için, bir varoluş mücadelesi verirken; “ceketimi koysam aday olur” diyenlerin karşısında da, dimdik duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz!” dedi.

“MİLLETİN İRADESİNİN, HER DAİM YANINDA OLACAĞIMIZA SÖZ VERDİK.”

İYİ Parti’nin kuruluş felsefesinin, vazgeçilmez ilkesinin ve tek seçeneğinin, millete verdikleri sözü tutmak olduğunu ise şu sözlerle aktardı: “Biz, milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, duyuran olacağımıza söz verdik. Milletin sesinden korkan değil, güç alan olacağımıza söz verdik. Milletin iradesinin, her daim yanında olacağımıza söz verdik.”

“BİZ BUGÜNLERE DAYATMALARA DİRENEREK GELDİK!”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünlere uzanan mücadelelerini; “Biz bugünlere; dayatmalara direnerek geldik. Biz bugünlere; kirli pazarlıkları reddederek geldik. Biz bugünlere; alışılmış yenilgilere, karşı çıkarak geldik. Nitekim bu doğrultuda;

siyasetimizin merkezine, milletimizi alıp; memleketimizi, il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik.” sözleriyle ifade ederek vatandaşların hem dert ve isteklerini, hem iktidara yönelik eleştirilerini hem de muhalefetten beklentilerini dinlediklerini söyledi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI KONUSUNDA GÖRÜŞ BEYAN ETTİK

Dün gerçekleşen 6’lı masa toplantısında, 5 siyasi partinin Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını dile getirdiklerini ifade eden Akşener;

“Biz de İYİ Parti olarak; 3 yılı aşkın bir süredir; sokaklarda, dükkânlarda ve meydanlarda, sıklıkla duyduğumuz; milletimizin, yoğun bir teveccüh gösterdiğine, hemen her yerde, şahit olduğumuz; Ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da, uzun süredir; Sayın Erdoğan’a karşı, açık ara kazandığını gördüğümüz, iki ismin, adaylığı konusunda, görüşümüzü beyan ettik.

Bu iki isim; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Mansur Yavaş ile, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Ekrem İmamoğlu’ydu.” dedi.

“MİLLETİMİZİN HAKLI BEKLENTİLERİNİ, MASA’NIN KARARLARINA YANSITMA ÇABAMIZ REDDEDİLDİ.”

Ayrıca aday belirleme sürecinin, sağlıklı yönetilmesi için; her bir siyasi partinin, ayrı ayrı belirleyeceği, araştırma şirketlerinin, yapacakları çalışmalar ışığında, Ortak Cumhurbaşkanı adayının, veriye dayalı, rasyonel ve objektif bir usul ile belirlenmesini de önerdiklerin ifade eden Meral Akşener; “Ancak maalesef ve maalesef; bu görüş ve önerilerimiz, masadaki paydaşlar tarafından, kesin bir biçimde reddedildi. Yani milletimizin haklı beklentilerini, Masa’nın kararlarına, yansıtma çabamız reddedildi. Ve 6’lı masanın, son toplantısında, bir “anlayışa” varıldı.”dedi.

“ANLAMIŞ OLDUK Kİ; ŞAHSİ HIRSLAR, TÜRKİYE’YE TERCİH EDİLMİŞTİR!”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masanın son toplantısındaki anlayışa dair; “Bu vesileyle, anlamış olduk ki; şahsi hırslar, Türkiye’ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki; kişisel ajandalar uğruna, mübah sayılan, kuyruklu yalanlar; milletin kazandığı, bir büyük hakikate, tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki; yenilgi yenilgi büyüyen, küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı, kutlu bir zafere tercih edilmiştir. “ şeklinde konuştu.

“6’LI MASA ARTIK, MİLLET İRADESİNİ KARARLARINA YANSITMA KABİLİYETİNİ KAYBETMİŞTİR!”

İYİ Parti’yi bunun için kurmadıklarını, “Önce ben, Önce İYİ Parti” yerine “Önce millet, Önce memleket” demekten asla vazgeçmediklerini, bir kez bile millete vermiş oldukları sözden dönmediklerini ifade eden Akşener;

“Yeri geldi; parti çıkarlarımızı göz ardı edip, milletimiz için fedakârlık ettik. Yeri geldi; şahsi hedeflerimizi kenara itip, milletimiz için feragat ettik. Yeri geldi; siyasi hesapları reddedip, milletimizin için inat ettik. Hakarete uğradık, dişimizi sıktık. İftiraya uğradık, göğüs gerdik.

Linç edildik, yıkılmadık. Bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden; Konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik… Ancak, ne yazık ki, olmadı, olamadı…

Üzülerek söylüyorum ki; geldiğimiz son noktada, dün itibariyle, 6’lı masa, artık, millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini, kaybetmiştir.” dedi.

“TÜM ALTERNATİFLERİN, KARA LİSTEYE ALINARAK TEK BİR ADAYIN TASDİKİ İÇİN ÇALIŞAN, BİR NOTER MASASINA DÖNÜŞMÜŞTÜR.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduklarını söylediği 6’lı masanın, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıktığını söyleyerek; “tüm alternatiflerin, kara listeye alınarak tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür.” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN YENİ ASRINI, GÖZ GÖRE GÖRE HİÇ ETMEYECEĞİZ.”

Geçtiğimiz 1 yıllık süreçteki imzalarının ve millete verdikleri her sözün arkasında durdukları ifade eden Akşener, “Ancak; ne bir kumar masasında, ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini, kişilerin tahakkümüne teslim edip, tehlikeye atmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını, göz göre göre hiç etmeyeceğiz. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz.” dedi.

AKŞENER’DEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NA ÇAĞRI; “MİLLETİMİZ SİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYOR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sözlerinin devamında Mansur Yavaş’a ve Ekrem İmamoğlu’na bir çağrıda bulundu: “Ne mutlu size ki; Milletimiz, gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz, samimiyetinizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz, sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de; çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor. “

“MİLLETİMİZ SİZE ATEŞTEN BİR GÖMLEK GİYMEYİ VAZİFE KILMIŞTIR.”

Bu görevin, milletin vermiş olduğu bir vazife olduğunu söyleyip, 100 yıl öncesine işaret ederek Amasya Tamimi’ni hatırlatan Akşener;

“Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de; vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı, tehlike altındayken, Saray hükûmeti, üzerine düşen sorumluluğu, yerine getiremeyip,

milletimizi, yokluğa mahkûm ederken; 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de, milletimiz;

İstiklalini, yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de, ateşten bir gömlek giymeyi, vazife kılmıştır.

“BU VAZİFE; MİLLET İRADESİNİ, YENİDEN HAKİM KILMA VAZİFESİDİR.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasının devamında, belediye başkanlarına düşen vazifeyi şu sözlerle dile getirdi:

“Bu vazife; Cumhuriyetimizin, yeni asrının şafağında yepyeni bir sayfa açma vazifesidir.

Bu vazife; sadece bir dayatmayı değil,topyekûn bir dayatmacılığı, yıkma vazifesidir.

Bu vazife; sadece bir kişiyi değil; kendini milletten büyük gören, çirkin bir zihniyeti yenme vazifesidir. Bu vazife; milletin sesini, duyma vazifesidir. Bu vazife; millet iradesini, yeniden hakim kılma vazifesidir.”

BU ÇAĞRININ SAHİBİ, MİLLETTİR!

Bundan 100 yıl önce aynı vazifenin; millet iradesiyle tüm engelleri aşıp Samsun’a çıkışı hatırlatan Akşener, “100 yıl sonra, bugün de; bu vazife, prangalardan sıyrılıp, milletin sinesine varmayı emretmektedir. Hiç şüphemiz yok ki, bu vazife; reddedilemez bir vazifedir. Çünkü bu çağrının sahibi, millettir! Çünkü bu sözün sahibi, millettir! dedi.

YA ŞANLI BİR MÜCADELEDE, MİLYONLARLA YÜRÜYECEĞİZ; YA DA TRAJİK BİR HİKÂYEDE FİGÜRANLIK YAPACAĞIZ!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, artık bir seçim yapılması gerektiğini söyleyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

Ya; ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız; ya da uzayan gölgelerde kaybolacağız!

Ya; şanlı bir mücadelede, milyonlarla yürüyeceğiz; ya da trajik bir hikâyede, figüranlık yapacağız!

Ez cümle; ya, tarih yazacağız; ya da tarih olacağız!