Teoman evleneceği yaşı açıkladı

Şarkıcı Teoman Cihangir’de objektiflere yansıdı. Yöneltilen soruları yanıtlayan Teoman, evlilik konusundaki açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

55 yaşındaki şarkıcı, ölümden korktuğunu vurguladı.

“80 YAŞIMDAN SONRA…"

Konuyu espriye döndüren Teoman şu cümleleri kullandı:

Ayvayı yedik, yaşlanıyoruz. Yıllar çok hızlı geçiyor. Bir yaşa geldikten sonra daha da hızlanıyor. 70 yaş evlilik düşüncesini de değiştirdim. Erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım.

Şarkıcının önceki evliliğinden ise bir kız çocuğu bulunuyor.