Teoman’ın şöhret yolculuğu başlamadan ajanslara yolladığı ilginç CV’si. Herkesin ağzı açık kalıyor

Şarkıcı Teoman’ın ünlü olmadan önce bir dönem reklam ajanslarına gönderdiği CV’si (Özgeçmişi) gündem oldu.

Teoman’ın şöhret yolculuğu başlamadan ajanslara yolladığı ilginç CV’si. Herkesin ağzı açık kalıyor

Ünlü şarkıcı Teoman Ekşi Şeyler’de viral oldu.

Tam adı Fazlı Teoman Yakupoğlu olan ünlü rockçı, henüz ünlü olmadan önce reklam ajanslarına iş başvurusu için hazırladığı profesyonel özgeçmişi ortaya çıktı.

CV'nin sonunda "Beni şimdi almazsanız sonra çok yanarsınız, eylemlerim sürecektir” yazıyor.

CV'NİN TAM METNİ

Teoman Yakupoğlu (Fatih'in Fedaisi)

1967 yılında İstanbul'da doğdu. Karakterini şövalyelik değerleri üzerine oturttu. Kendini Boğaziçi Sosyoloji'de sabitledi.

Hayatını şarkıcılıktan kazanıyor. Gay-şarkıcı modasından sonra, sosyolog-şarkıcı modasının çıkacağına inancı tam. Bu sayede yırtma hayalleri kuruyor. zorda kalınca gitar ve armonika da çalıyor. Televizyona bile çıktı.

Amerika'da yaptığı röportaj ve araştırmalardan hazırladığı "Sado mazoşizm" konulu çalışma, en çok yalvaran dergide yer alacak.

Bir reklam şirketinde, adına staj demeye utandığı bir süre geçirdi. İşi sevdi, yapacağına da inanıyor. Üç dakikalık şarkıların her birinin kendisine okuldan çok şey verdiğini söylüyor.

Soap operalardan Twin Peaks'i seviyor. Laura palmer için ise "ölecek kız değildi" diyor. Biseksüel, katil, kadın yazarlardan catherine tramell'i seven, iyilerin dostu, fenaların düşmanı kahramanımızın tüm reklam şirketlerine ortak mesajı var:

"Beni şimdi almazsanız, sonra çok yanarsınız. eylemlerim sürecektir."

Akademik bilgiler:

Boğaziçi Üniversitesi - Sosyoloji bölümü (1988-...)
Rafe Vocal Academy, London, England (1990-1991)
Boğaziçi Üniversitesi - Matematik bölümü (1986-1988)
İstanbul Üniversitesi – İşletme fakültesi (1985-1986)
Ataköy Lisesi (1982-1985)

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