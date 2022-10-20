Dev balık ağırlığıyla rekor kırdı

Mola olarak da adlandırılan okyanus güneş balıkları, yaşayan en ağır kemikli balıklar olarak bilinmektedir. 3 metreden fazla büyüyebildiği ifade edilen balığın üç türü bulunmaktadır:

Okyanus güneş balığı (Mola mola)

Dev güneş balığı (Mola alexandrini)

Kapüşonlu güneş balığı (Mola tecta).

Mola balıkları hayatlarını derin okyanus ve deniz yüzeyi arasında dolaşarak, ısınmak ve kendilerini tımarlayan martıları bir parazit öldürücü olarak kullanmak amacıyla geçirir. Bol bol güneşlendiği için de ‘güneş balığı’ olarak da bilinir.

Aralık 2021'de Portekiz, Azor takımadalarındaki Horta Limanı açıklarındaki Faial Adası yakınlarında, yüzen ölü bir dev güneş balığı bulunduğu ortaya çıktı. Bu devasa balık, gemiye yüklendi ve bir forklift yardımıyla karaya ulaştırıldı.

Tartıda, 3,59 metre vücut uzunluğu ile 2.744 kilogram ağılığı olduğu belirtilen balık en ağır kemikli balık olarak kayıtlara geçti.

Keşfi yapan bilim insanları, “Burada bildirilen M. Alexandrini, bugüne kadar bildirilen en ağır teleost örneğidir” diye yazdı ve devam etti:

1996'da Japonya, Kamogawa açıklarında yakalanan, daha önce bilinen en büyük örnek 2.300 kg ağırlığındaydı.

Okyanus devinin ölüm sebebi üzerinde çalışılıyor. Fakat şu an için kesin olarak bir sonuca varılamadı. Kafasında boya izleri olan bir oyuk, hayvanın bir noktada bir teknenin omurgasına çarptığını düşündürttü. Fakat bu durumun ölümden önce mi yoksa sonra mı olduğunun belli olmadığı ifade edildi.