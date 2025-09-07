'Terörsüz Türkiye' sürecinde kriz. Erbakan rest çekti

'Terörsüz Türkiye' sürecinde kriz... Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 'İl Başkanları Toplantısı' öncesi düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Meclis komisyonundan seçilecek 5 kişilik heyetin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeye gideceği iddiası Erbakan'ı kızdırdı. Rest çeken Erbakan "İmralı'ya heyet gönderilmesi durumunda komisyondan çekiliriz" dedi.

'DEVLET, MİT, DEM ZATEN GÖRÜŞÜYOR...'

Erbakan, milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesini hiçbir şekilde tasvip etmeyeceklerini duyurdu.

İmralı'yla görüşecek olan varsa bunun MİT olduğunu ifade eden Erbakan "Devlet zaten görüşüyor, MİT zaten görüşüyor. DEM Partili vekiller zaten görüşüyorlar. Söyleyecekler bir şey varsa bunlar aracılığıyla söylesinler." ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın "Milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız. Böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız." ifadeleri dikkat çekti.

