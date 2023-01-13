13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ters yönde giden otomobil motosikleti biçti

Ankara’da ters yönde seyreden bir otomobil, motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:26
Takip Et

Ters yönde giden otomobil motosiklete çarptı

Ters yönde giden otomobil motosikleti biçti
+
Aa
-

Ankara’da sürücüsünün ters yönde kullandığı otomobil motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosikletteki iki genç yaralanırken, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece saat 03.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi 3585. Cadde'de meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, B.L. (22), ters yönde seyrettiği otomobiliyle O.K.’nın (23) kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada metrelerce sürüklenen O.K. ile motosikletteki arkadaşının vücutlarında kırıklar oluştuğu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan B.L.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Feci kaza bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın tanıklarından Aziz Gezer, “Vuran kişiyi görmedik. Pencereden baktım. İki arkadaş yerdeydi. İkisinin de bacağı kırılmış. Telefon açtık, jandarmayla ambulans geldi. Birinin durumu iyiydi. Diğerinin gözleri kapanıyor, geliyor gidiyordu. Sağlık ekipleri geldi. Serum ve hap verdiler. Durumu kötü olan kişi kendine geldi. Araba ters yönden gelip motosiklete çarpmış. Çocuklar yerde yatıyordu. Arkadaşlara yardım ettik. Sonra da hastaneye götürdüler” dedi.

 

 

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
2
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
6
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
7
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Sahilin rengi değişti dedektörü kapan sahile koştu
﻿Sahilin rengi değişti dedektörü kapan sahile koştu
﻿Sahilin rengi değişti dedektörü kapan sahile koştu
﻿15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿Bir anlık dikkatsizliğin bedeli çok ağır oldu!
﻿Bir anlık dikkatsizliğin bedeli çok ağır oldu!
﻿Bir anlık dikkatsizliğin bedeli çok ağır oldu!
﻿Türkiye'ye çalışmaya gelen Iraklı öldü
﻿Türkiye'ye çalışmaya gelen Iraklı öldü
﻿Türkiye'ye çalışmaya gelen Iraklı öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.