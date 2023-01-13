Ters yönde giden otomobil motosikleti biçti

Ankara’da sürücüsünün ters yönde kullandığı otomobil motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu motosikletteki iki genç yaralanırken, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece saat 03.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi 3585. Cadde'de meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B.L. (22), ters yönde seyrettiği otomobiliyle O.K.’nın (23) kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada metrelerce sürüklenen O.K. ile motosikletteki arkadaşının vücutlarında kırıklar oluştuğu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan B.L.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Feci kaza bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın tanıklarından Aziz Gezer, “Vuran kişiyi görmedik. Pencereden baktım. İki arkadaş yerdeydi. İkisinin de bacağı kırılmış. Telefon açtık, jandarmayla ambulans geldi. Birinin durumu iyiydi. Diğerinin gözleri kapanıyor, geliyor gidiyordu. Sağlık ekipleri geldi. Serum ve hap verdiler. Durumu kötü olan kişi kendine geldi. Araba ters yönden gelip motosiklete çarpmış. Çocuklar yerde yatıyordu. Arkadaşlara yardım ettik. Sonra da hastaneye götürdüler” dedi.

(Kaynak: İHA)