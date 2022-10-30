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TESK Genel Başkanı fiyat istikrarsızlığının sebebini buldu: Düzenleme yapılması gerekiyor

TESK Genel Başkanı Palandöken, piyasada fiyat istikrarının sağlanabilmesi için Perakende Yasası'nda değişiklik yapılmasını istedi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 17:25
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TESK Başkanı Palandöken zincir marketler için düzenleme yapılmasını istedi

TESK Genel Başkanı fiyat istikrarsızlığının sebebini buldu: Düzenleme yapılması gerekiyor
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın büyük işletmelerle mücadelesinin sürdüğünü bildirdi.

Piyasada fiyat istikrarının sağlanabilmesi ve esnafın korunması için Perakende Yasası'nda değişiklik yapılmasını isteyen Palandöken, "Haksız rekabet önlenerek piyasadaki aktör sayısının artması gerekiyor. Esnafımızla tüketicilerin korunması ve istihdamın farklı hale gelebilmesi için küçük işletmelerin desteklenmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

“HAKSIZ REKABET OLUŞUYOR”

Palandöken, zincir marketlerde teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, hırdavat malzemeleri gibi 70-80 meslek grubunun faaliyet alanına giren ürünlerin satıldığını, bunun da piyasada haksız rekabet ortamı oluşturduğunu belirterek, söz konusu marketlerin yazın plaj ürünleri, kışın kış lastiği, antifriz ve cam suyu, eğitim sezonunda kırtasiye ürünleri ve kurbanlığa kadar her şeyi sattıklarına dikkati çekti.

"MARKETLER YALNIZCA GIDA ÜRÜNLERİNİ SATABİLMELİ"

Bu marketlerin su, deterjan, yağ gibi ürünlerde "fiyat birlikteliği" yaptığını iddia eden Palandöken, bunun da piyasada fiyatların artmasına sebep olduğunu vurguladı.

Palandöken, zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesinin şart olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zincir marketlerde cep telefonu, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi yüksek meblağlı ve garanti kapsamına alınması gereken ürünlerin bile satışı var. Bu ürünlerin bakımı, servisi olup olmadığı, yabancı menşeli olup olmadığı kontrol edilmiyor. Çoğunlukla piyasada rağbet görmeyen ve düşük kaliteli ürünler satılıyor. Bu ürünler arızalandığında tüketiciler muhatap bulamadığı gibi garanti servisine ulaşamayan ya da ulaştığı halde istediği geri dönüşü alamayan çok sayıda tüketici var. Bu tarz durumlarda zincir marketler konunun muhatabı olmadığı gibi sorunun çözümü noktasında da işlevsiz kalıyor. Sattığı ürüne sahip çıkamayanlar o ürünü satmamalı. Hem tüketicinin mağdur olmaması hem de piyasanın dengesinin korunması için Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle zincir marketler yalnızca gıda ürünlerini satabilmeli."

"BİR DÜZENLEME YAPILMALI"

Haksız rekabetin önlenmesi için zincir marketlere yönelik yasal zorunluluklar getirilmesini isteyen Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Zincir marketlerin açma kapama saatleri, koşullanma yerleri, nüfusa göre açılma oranları, haftada 1 gün tatil ve çalışanların da haklarının korunacağı bir düzenleme yapılmalı. Belirli nüfusun altındaki ve belirtilen mesafe aralığına uymayan yerlerde işletme açılmamalı. Yoksa piyasada fiyat istikrarı sağlanamaz. Birinde farklı diğerinde farklı fiyat var. Sadece cazip olsun diye müşteri portföylerini genişletebilmek adına kendi aralarındaki paylaşımla vatandaş da mağdur oluyor. Sadece perakende sektöründeki esnafı değil, sanayi sektöründeki esnafı da etkiliyor." (AA)

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Uzay Fenercioğlu
30.10.2022 18:07
Bedevi Palandöken koltuğunda kalmak için, hep aynı masalı anlatarak, küçük esnafı uyutuyorsun. Zincir Market, Cash&Carry ve Outlet mağazalar bu gün yeni icat edilmiş gibi konuşuyorsun.  
 
Yıldırım Demircioğlu
30.10.2022 17:45
Gıda ve tarım da faaliyet gösteren işletmelerin girdi maliyetleri düşürülmeli. Enerji, sulama, akaryakıt, işçi vergi ve stopaj vb. kalemler indirilmeli, üretim artmalı, satış kar marjı sınırlandırılma  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
30.10.2022 17:39
Bazıları temel gıda maddelerin ihracına kısıtlama getirilmelidir. Üretim, stok miktarı ile yurtiçi tüketimi dengeli fiyat oluşturmalı, arz talep ve fiyat dengesi korunmalıdır.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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