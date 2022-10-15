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Futbolcular sahaya baretle çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK ile Arnavutköy Belediyespor futbolcuları, Bartın'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin anısına baret ile sahaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 20:10
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TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta futbolcular Bartın'da meydana gelen patlama anısına sahaya baretle çıktı

Futbolcular sahaya baretle çıktı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK ile Arnavutköy Belediyespor Menemen İlçe Stadı'nda karşılaştı. 

Menemen FK'li futbolcular sahaya Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin anısına baretle çıktı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin anısına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak karşılaşmalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Dün akşam saatlerinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti.

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