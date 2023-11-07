TFF ile Beşiktaş arasında basın toplantısı savaşları. Çebi'nin toplantı kararı sonrası Büyükekşi de toplantıyı alelacele aynı saate aldı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübü, aynı güne basın toplantısı koydu. Taraflar arasındaki saat yakınlığı, karmaşaya sebep oldu. Mehmet Büyükekşi ve Ahmet Nur Çebi'nin toplantılarında neler açıklayacağı da ortaya çıktı.

Çağlar Bülent Sansar KAYNAK: Haber Merkezi
TFF ile Beşiktaş arasında basın toplantısı savaşları. Çebi'nin toplantı kararı sonrası Büyükekşi de toplantıyı alelacele aynı saate aldı

YENİÇAĞ SPOR - ÖZEL

Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübü arasında adeta basın toplantısı savaşı yaşandı. Bugün yapılacağı açıklanan iki toplantının saatlerinin yakın olması, toplantı saatlerinin çok kez değişmesine neden oldu.

Öncelikle Beşiktaş Kulübü, saat 17.56'da bir bilgilendirme yayımlayarak, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 7 Kasım Salı günü (bugün), saat 13.00’te, kulübün gündemine dair açıklamalarda bulunacağı bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

SAAT KARMAŞASI YAŞANDI

Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, gazetecilere gönderdiği bilgilendirme mailiyle, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin, 7 Kasım Salı günü (Bugün), saat 12.30'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

ÖNCE 13.00 SONRA 14.00 EN SON DA 13.30'A ALINDI

Büyükekşi ile Çebi arasındaki basın toplantısı saatleri arasından yarım saatlik bir fark olması Beşiktaş Kulübünü harekete geçirdi. Siyah Beyazlı kulüp, toplantının önce 14.00'e, sonrasında 13.30'a alındığını açıklayan bir bilgilendirme mesajı yayımladı.

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BÜYÜKEKŞİ "BEN BURADAYIM" MESAJI VERECEK

Öte yandan Mehmet Büyükekşi'nin toplantıda soru almayacağı, gündemde yer alan konulara cevap vereceği ve "Ben buradayım" mesajını vereceği öğrenildi.

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ÇEBİ ADAY OLMAYACAĞINI DUYURACAK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugünkü toplantısında, 3 Aralık'ta yapılacak olan seçimde aday olmayacağını açıklayacak. Başkan Çebi, gündemdeki konulara da değinecek.

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