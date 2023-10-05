Mehmet Büyükekşi'nin Çebi'ye parmak salladığı fotoğraf ortaya çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında ise tribünlerde tansiyon yükseldi.

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile protokol tribününden takip etti.

ÇEBİYE PARMAK SALLADI

Mücadelenin ilk devresinin sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.

Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi'ye 'Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz' diyerek 44. dakikada stadyumu terk etti. Büyükekşi'nin Çebi'ye parmak salladığı anlar görüntülendi. Büyükekşi daha sonra Beşiktaş tribünlerine de el kol hareketleri yaptı.