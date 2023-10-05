Mehmet Büyükekşi Beşiktaş maçını böyle terk etti. Gözlerinden alevler çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, tepkilerin ardından Beşiktaş - Lugano maçını izlemeye gittiği Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı.

Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ı desteklemek için Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile birlikte stadyumdaki yerini aldı.

Mücadelenin ilk devresinin sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.

BÜYÜKEKŞİ'DEN ÇEBİ'YE: "SEN ETTİRİYORSUN"

Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi'ye 'Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz' diyerek 44. dakikada stadyumu terk etti.