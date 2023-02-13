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TFF: Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir'i maalesef kaybettik

TFF, Onvo Hataysporlu Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir'in depremde öldüğünü duyurdu

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 22:09
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TFF, Onvo Hataysporlu iki oyuncunun depremde öldüğünü duyurdu

TFF: Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir'i maalesef kaybettik
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) depremde Onvo Hataysporlu iki oyuncunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

TFF'nin açıklaması şöyle:

"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor'un altyapı futbolcuları 2007 doğumlu Eda Püsküllü ile 2013 doğumlu Nurgül Özdemir'in ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Eda Püsküllü ve Nurgül Özdemir'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Onvo Hatayspor camiasına bir kez daha başsağlığı dileriz. Verda Demetgül'ün ardından iki futbolcusunu daha kaybeden Onvo Hatayspor'un acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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