TFF Süper Lig'in yeni yayıncısını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde yapılan tekliflerin yeterli düzeyde olmadığı gerekçesiyle Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalelerini iptal eden TFF yeni yayıncıyı duyurdu.

BEIN SPORTS İHALEYİ KAZANDI

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarının Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları 182 milyon dolar karşılığında beIN Sports'un oldu.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir.

Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır."

SARAN MEDYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan ihalede teklif veren bir diğer kurum olan Saran Medya ihalenin iptalinin ardından yaptığı açıklamada kendilerinin en yüksek teklifi veren kurum olduklarını ifade ederek TFF'nin iptal kararını eleştirmiş ve bunun mevcut yayıncı beIN Sports ile anlaşmak için bir kılıf olduğunu iddia etmişti.