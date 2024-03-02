Cengiz Ünder Hatayspor maçında yine sazı eline aldı. 9. golü geldi kariyer rekoru yakın

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Cengiz Ünder Hatayspor maçında yine sazı eline aldı. 9. golü geldi kariyer rekoru yakın
Hatayspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyete 1 golle katkı sağlayan Cengiz Ünder gelecek için iddialı konuştu.

Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder, Hatayspor’u yendikleri maçın ardından düşüncelerini paylaştı.

Cengiz Ünder, “Kariyerimdeki en yüksek gol sayısını rahatlıkla geçerim. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldım. Sakatlıktan dönmek kolay olmasa da şu ana kadar 9 gol buldum. Daha çok gol atacağıma inanıyorum. Kendimi formda hissediyorum. Mental olarak bocalamıyorum. Dışarıdaki sesleri duymuyorum ve sadece işime konsantre oluyorum.” diye konuştu.

Milli oyuncu, “Baskı hissetmiyorum. Ankaragücü maçında kaçırdığım bir pozisyon vardı. Burada gole çevirdim. Dusan ile çok iyi uyum sağlıyorum. Kendime güvenim ve özgüvenim tam. Daha çok oynayacağım maç var. Uzaktan attığım gollerimi taraftarlarla paylaşacağım.” ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, 2021-2022 sezonunda Marsilya'da 13 gol atmıştı.

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