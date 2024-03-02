Volkan Demirel Fenerbahçe'nin nasıl kazandığını açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor’a konuk oldu

Yeni Mersin Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler Osayi Samuel ve Cengiz’in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu sonuç ile birlikte puanını 73’e çıkaran Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.29 puanı bulunan Hatayspor ise 16. Sırada kaldı

"ARKA DİREK ORTALARIYLA GOL YEDİK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Volkan Demirel yedikleri goller ile ilgili "Hafta içi hazırlandık, rakibi tanımlamaya çalıştık ama bakıldığında bile bile bu golleri yedik. Kazanmak ve puan almak isterdik. Tehlikeli bölgede olduğumuzu biliyoruz ama daha 10 hafta var. Fenerbahçe'nin klasik arka direk ortalarıyla golü yedik. Gol yedikten sonra bu takıma karşı dönmek zor oluyor. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp, bu kırmızı bölgeden uzaklaşmak için elimizden geleni yapacağız." İfadelerini kullandı



"LİGDE KALMAK İSTİYORUZ"

Ligde kalıp kalamayacakları ile ilgili de konuşan Volkan Demirel, "Ortada bir 30 puan var. Bu senenin barajı biraz yukarda olacak. 43'ü bile görebilir. Son sırada bir varız. Bu 2-3 galibiyete bakar. İçeride alacağımız galibiyetler o bölgeden uzaklaştırabilir. Bu 10 haftada en iyi puanı alıp ligde kalmak istiyoruz." Dedi.