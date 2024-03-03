Şampiyon 9 kişi kalmış rakibine 1 gol bile atamadı

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Şampiyon 9 kişi kalmış rakibine 1 gol bile atamadı
Bağdatspor, Süper Amatör Lig A Grubu’nda normal sezonu lider bitirdikten sonra Play-Off’ta ilk maçında Karamürselspor ile deplasmanda karşılaştı.

İlk yarı 0-0 sona eren maçta ikinci yarıda rakibi 9 kişi kalmasına Bağdatspor rağmen gol atamadı.

Karamürsel Stadı’nda oynanan maça büyük bir ilgi gösterildi.

Maçın ilk yarısında Bağdatspor, topla daha çok oynayan taraftı.

Ancak konuk takım Anıl Kabil ve Mehmet Güven’in kaçırdığı fırsatlarla ilk yarıyı 0-0 tamamladı.

İkinci yarıda 58.dakikada Karamürselspor’dan Muhammet Yalçın ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 85’de ise ev sahibi takımdan forvet Rıza Altınta direkt kırmızı kartla atıldı.

Bağdatspor, 9 kişi kalan rakibine gol atmayı başaramadı ve Play-Off’a iki puan kaybederek başladı.

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