Hakeme bağırdı diskalifiye edildi

Kaynak: AA
Hakeme bağırdı diskalifiye edildi
Dünya tek erkekler 5 numarası Rublev "Dubai Duty Free" Tenis Şampiyonası çeyrek final maçında Bublik ile karşılaştığı sırada hakeme bağırdığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) "Dubai Duty Free" Tenis Şampiyonası'nda, Rus tenisçi Andrey Rublev yarı final maçında çizgi hakemine bağırdığı için sportmenliğe aykırı davranmaktan dolayı turnuvadan diskalifiye edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen turnuvada, dünya tek erkekler 5 numarası Andrey Rublev yarı finalde, dünya 23 numarası Alexander Bublik ile karşılaştı.

Setlerde 1-1'lik eşitlik varken 3. sette Bublik, 6-5 öne geçtiği sırada çizgi hakemine bağıran ve sportmenliğe aykırı sözler sarf eden Rus tenisçi Rublev, hükmen mağlup sayılarak organizasyondan elendi ve turnuvadan para ödülü alma hakkını da kaybetti.

Bu kararın ardından Kazak raket Bublik, organizasyonda finale çıktı.

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