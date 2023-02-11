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TFF'den yeni karar

TFF, depremden etkilenen kulüplerin ligden çekilme taleplerini kabul etti. Yönetim kurulu toplantısında 6 Şubat'tan itibaren kalan maçlarda rakiplere 3 puan verilmesi kararını aldı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 21:52
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TFF'den Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili yeni karar

TFF'den yeni karar
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde hissedilen depremler sonrası, kulüpler büyük hasar aldı. Birçok takım ligden çekilme kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, dün bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda ligden çekilme kararı alan kulüpler ve liglerin kalan bölümü görüşüldü.

Toplantının ardından çekilen takımların başvuruları kabul edilirken, kalan maçlar için bu takımların rakiplerine 3 puan verildi.

Söz konusu karar;

-Spor Toto Süper Lig
-Spor Toto 1. Lig
-TFF 2. Lig
-TFF 3. Lig

kulüplerin birliklerine tebliğ edildi.

İşte TFF'den çıkan kararlar:

TFF bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;

- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,

- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir."
Dört büyük takımdan üçü ligin ikinci devresinde henüz Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile oynamadı. Dolayısıyla üç büyükler bu maçlardan 6 puan alacak. Trabzonspor ise Hatayspor ile iki maçını da oynadı, Gaziantep FK ile ise ikinci devre maçını oynamadı. Bordo-Mavili kulüp hükmen galibiyetten 3 puan alacak.

GALATASARAY

Gaziantep FK - Galatasaray
Atakaş Hatayspor - Galatasaray

FENERBAHÇE

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Gaziantep FK

BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor
Medipol Başakşehir - Gaziantep FK

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Gaziantep FK
Beşiktaş - Atakaş Hatayspor

TRABZONSPOR

Gaziantep FK - Trabzonspor

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