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Çebi'den Hatayspor ve Gaziantep FK açıklaması: Bazılarının işine gelmiyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremden etkilenen takımlarla ilgili açıklama yaptı

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 19:48
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Ahmet Nur Çebi: O takımların ligden düşmemesi için mütabık kaldık

Çebi'den Hatayspor ve Gaziantep FK açıklaması: Bazılarının işine gelmiyor
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden düşmemesi konusunda kulüpler olarak mutabık kaldıklarını söyledi.

Çebi, Lig Radyo'da katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"1-2 tane takımımız var, ayağa kalkana kadar bunlar ligde olamayacak. Bu 2 takımın da ligde kalması konusunda birçok takım hemfikir olduk. Dondurulmasını talep ediyoruz. 

Ancak nasıl olacağı konusunda tereddütler var. Bundan sonra onlarla oynayacak maçların sayılmayacağı gibi, geçmiştekilerin de sayılmaması istiyoruz.

Bazı kulüplerin işine geliyor bu, bazılarının gelmiyor. Nasıl çıkacağız altından bilmiyorum. 

Kimisi diyor ki bu saatten sonra oynanacak maçların hükmen oynanmasını istemiyor. Bana göre mantıklı olan tüm maçların hiç oynanmamış olması gerekiyor. 

Gaziantep ile deplasmanda oynamış bir takım ile kendi evinde oynamış başka bir takımın sonuçlarının adil olabileceğini düşünür müsünüz? Bence hayır. Bu durumda biraz ayrışıyoruz. Yok hükmünde kabul edilmesi lazım. 

Hükmen mağlup edecekseniz bundan sonra düşer. Düşmesi de yanlış, acı var orada. Bazı takımların işine gelmiyor ama sineye çeksinler.”

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