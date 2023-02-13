13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor'dan oyuncu transfer edecek

Galatasaray ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor'dan oyuncu transfer edecek

Galatasaray, deprem nedeniyle ligden çekilen ve bu sezon Süper Lig'de oynamayacak Gaziantep ve Hatayspor'dan transfer yapmak için harekete geçti.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 19:50
Takip Et

Galatasaray ligden çekilen takımlardan transfer yapacak

Galatasaray ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor'dan oyuncu transfer edecek
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle seferberlik ilan eden Galatasaray, yardım çalışmalarına devam ediyor.
Diğer yandan deprem nedeniyle etkilenen illerin takımlarına da yardımcı olmak isteyen Sarı Kırmızılılar, bu doğrultuda harekete geçti. Fanatik'in haberine göre Cim Bom, Gaziantep ve Hatayspor'dan birer oyuncuyu kadrosuna katacak.
ÖNCE KALECİ
Gelen haberlere göre Antep temsilcisinin kalecisi Günay Güvenç'in, Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Ayrıca Akdeniz ekibinden Sam Adekugbe de takıma katılacak.
Böylece ligden çekilen iki takıma destek olunacak. Öte yandan Günay ve Adekugbe'nin, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi. İki futbolcunun, sezon sonuna kadar alacağı maaşları da bizzat Galatasaray Yönetimi tarafından karşılanmış olacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
7
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Merih Demiral'ın yardım kampanyasında toplanan para açıklandı
﻿Merih Demiral'ın yardım kampanyasında toplanan para açıklandı
﻿Merih Demiral'ın yardım kampanyasında toplanan para açıklandı
﻿Volkan Demirel kriz masasından Müslüm Özmen'le görüştü
﻿Volkan Demirel kriz masasından Müslüm Özmen'le görüştü
﻿Volkan Demirel kriz masasından Müslüm Özmen'le görüştü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partili Koray Aydın'a taziye telefonu
﻿Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partili Koray Aydın'a taziye telefonu
﻿Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Partili Koray Aydın'a taziye telefonu
﻿Kubilay Apartmanı’nın enkazındaki baba ile oğulun cansız bedenleri çıkarıldı
﻿Kubilay Apartmanı’nın enkazındaki baba ile oğulun cansız bedenleri çıkarıldı
﻿Kubilay Apartmanı’nın enkazındaki baba ile oğulun cansız bedenleri çıkarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.