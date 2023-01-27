Hakemleri artık TFF yetiştirecek

TFF'den yapılan açıklamada, "Hakemlerin gelişimi için kaliteli ve sürekli eğitim konusunu gündemine alarak çeşitli çalışmalar yapan Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Akademisi projesini hayata geçirdi." ifadeleri yer aldı.

Sürekli eğitim merkezi olarak hizmet edecek olan Hakem Akademisi'nde, aday hakem kurslarından en üst klasmana kadar tüm hakemlere temel futbol kuralları, gelişmiş hakemlik becerileri, psikososyal ve iletişim becerileri ve yabancı dil eğitimleri verileceği belirtildi.

Söz konusu proje ile hakemlerin, yardımcı hakemlerin ve video yardımcı hakemlerin her anlamda kendilerini geliştirmeleri, bu sayede Türkiye'yi dünya arenasında temsil edecek UEFA standartlarında yeni hakemlerin de yetiştirilmesi amaçlandığı kaydedildi.

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