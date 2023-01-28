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TFF Başkanı, MHK Başkanı ve kurul üyelerinin istifasını jet hızıyla kabul etti. Şipşak istifa şipşak onaylama

Yeniçağ ne yazarsa doğru çıkar. MHK Başkanı Sabri Çelik, görevinden istifa etti. TFF, bu istifayı anında onayladı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:25
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TFF Başkanı, MHK Başkanı ve kurul üyelerinin istifasını jet hızıyla kabul etti

TFF Başkanı, MHK Başkanı ve kurul üyelerinin istifasını jet hızıyla kabul etti. Şipşak istifa şipşak onaylama
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik'in istifasını kabul ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bugün TFF’nin Levent binasında bir araya gelmiştir. Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı’na sunmuş; TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifasını kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır.

Sayın Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin belirlenmesi için çalışmalara başlamış olup, gelişmeleri en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaktır.''

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