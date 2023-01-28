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MHK Başkanı ile TFF Başkanı arasındaki konuşmaları Yeniçağ anında öğrendi. Büyükekşi ayağa kalkıp neler söyledi?

Şerafettin Tilki bunu da öğrendi. Büyükekşi MHK Başkanı'nı odasına çağırdı. Büyükekşi ne dedi? MHK Başkanı ne cevap verdi. Odada neler oldu? MHK istifasının perde arkası. TFF Başkanı ile MHK Başkanı arasındaki konuşmalar anında dışarıya sızdı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 15:35
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MHK'da istifanın perde arkası. MHK Başkanı ne dedi, TFF Başkanı Büyükekşi neler söyledi

MHK Başkanı ile TFF Başkanı arasındaki konuşmaları Yeniçağ anında öğrendi. Büyükekşi ayağa kalkıp neler söyledi?
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, öğlen saatlerinde MHK Başkanı Sabri Çelik’i Levent TFF binasındaki odasına çağırdı. 

Büyükekşi, “Hep arkanızda durdum. Ancak çok haklı olarak Adanademirspor, Fenerbahçe, Sivas ve Beşiktaş bu MHK'nın değişmesinden yana tavır aldılar. Kulüpler Birliği de benzer serzenişler içinde. Bir hafta sorunsuz geçilemiyor. Nedenini bana açıklayın” dedi.

Çelik, “Siz gıyabımızda karar almışsınız. Geçtiğimiz günlerde burada eski MHK Başkanı Oğuz Sarvan ve başka birkaç isim ile yerimize yeni kurul getirmek için mi randevu verip görüşmeler yaptınız” şeklinde çıkışta bulundu.

Buna çok sinirlenen Büyükekşi, “Ben isteğim insanla istediğim zaman görüşürüm.
Burası hesap sorma değil, hesap verme makamı.
Federasyon başkanı makamında kimle isterse onunla görüşür.
Size sorduğum hesap yerine konuyu saptırmanız, başarısızlığın üstünü örtmez.
Sadece siz değil, tüm MHK olarak görevi bırakın” diye noktayı koydu.

Makamdan ayrılan Çelik istifa haberini dolaylı yoldan duyurdu.
Bu arada, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Oğuz Sarvan'la görüşmesindeki konunun yeni kurulan Hakem Akademisi'nin başına geçmesi görüşmesi olduğu belirtildi.

KİMİN İSMİ GEÇİYOR

Şimdi yeni MHK'nın başkanı olarak Lale Orta ismi konuşulmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ DE ŞİKAYETÇİYDİ

Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçen yıl hakemlerle ilgili önemli adımlar atılmasını sağlamış ve birçok hakemin hakemliği bitmişti.
Ancak, bu yıl hakemlerden şikayet edenlerin kulüplerin öncülüğünde hakemlikleri biten birçok hakem geri dönüş yapmıştı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi hemen hemen her hafta TFF'ye pozisyonları anlatan görüntüleri göndertiyordu.
Son olarak, Gaziantep - Beşiktaş maçında, Gaziantep aleyhine yapılan vahim hata için Beşiktaş Kulübü açık açık, "Biz o dakikadan sonra maçın tekrar edilmesini istiyoruz" diye açıklama yapmıştı. 

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