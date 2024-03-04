Alanyaspor Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Abdullah Avcı'dan flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi
Alanyaspor Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Abdullah Avcı'dan flaş karar
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçta ilk 11'ler açıklandı.

Süper Lig'de 3 kazanan Trabzonspor, 28. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kırbıyık Holding Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Saat 20.00'de başlayacak maç beIN Sports 1'ten ekranlara gelecek.

Trabzonspor, Alanyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

En son 2021-2022 sezonun 23 ile 27. haftaları arasında 5 maç üst üste kazanan bordo-mavililer, daha sonraki dönemde hiç 4 maç art arda kazanma başarısı gösteremedi.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

ALANYASPOR

gh1ozlbwwaabye5.jpeg

TRABZONSPOR

gh1oh1zxwaaz0xj.jpeg

İlgili Haberler
Cristiano Ronaldo neye uğradığını şaşırdı
Cristiano Ronaldo neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe maçı için büyük tehlike. Polis inceleme yapacak
Fenerbahçe maçı için büyük tehlike. Polis inceleme yapacak
Ali Koç'un Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile birlikte eğlendiği görüntüler ortaya çıktı
TFF'ye isyan etti. Gözünü kaybetme riski olan Uğur Demirok instagram'dan hakkını arıyor
Panathinaikos Başkanı eleştirmişti. Ergin Ataman başardı
Arda Güler'in yeni takımı belli oldu. İspanyollar açıkladı
Eser Yenenler Mete Gazoz'a 'Ok atarken neden kekelemiyorsun' diye sordu. Mete Gazoz Eser Yenenler'e kapak yaptı
Son Haberler
Isparta’da 18 hırsızlık olayının faili yakalandı Gündem
Isparta’da 18 hırsızlık olayının faili yakalandı
Erdoğan emekliye hüsran haberi verdi Gündem
Erdoğan emekliye hüsran haberi verdi
Adana Demirspor’un Karagümrük zaferinde kimsenin görmediği detayı Mirza Şeker açıkladı Spor
Adana Demirspor’un Karagümrük zaferinde kimsenin görmediği detayı Mirza Şeker açıkladı
Akşener’den oy kullanmak istemeyen vatandaşa.”Bizi güçlendirin ki şapkayı herkes önüne koyup baksın” Gündem
Akşener’den oy kullanmak istemeyen vatandaşa.”Bizi güçlendirin ki şapkayı herkes önüne koyup baksın”
Cristiano Ronaldo neye uğradığını şaşırdı Spor
Cristiano Ronaldo neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe maçı için büyük tehlike. Polis inceleme yapacak Spor
Fenerbahçe maçı için büyük tehlike. Polis inceleme yapacak