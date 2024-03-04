Alanyaspor Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Abdullah Avcı'dan flaş karar

Süper Lig'de 3 kazanan Trabzonspor, 28. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kırbıyık Holding Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Saat 20.00'de başlayacak maç beIN Sports 1'ten ekranlara gelecek.

Trabzonspor, Alanyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

En son 2021-2022 sezonun 23 ile 27. haftaları arasında 5 maç üst üste kazanan bordo-mavililer, daha sonraki dönemde hiç 4 maç art arda kazanma başarısı gösteremedi.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU



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