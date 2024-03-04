Ali Koç'un Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile birlikte eğlendiği görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'un Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile birlikte eğlendiği görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Özge Özacar'ın bir etkinlikteki eğlencesi sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde özel bir etkinlikte görüntülendi.

Ali Koç'un yanında; son dönemin en başarılı televizyon dizileri arasında gösterilen Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon dahil olup Görkem karakterini canlandıran Özge Özacar da vardı.

İkilinin birlikte eğlendiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sarı-Lacivertli taraftarlar; Ali Koç ve Özge Özacar'ın eğlendiği videonun altına, "Şampiyonluk gecesinin provası" şeklinde yorum yaptı.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olması ile bilinen Özge Özacar'ın daha önce sunuculuk yaptığı bir etkinlikte "Başkanımız Sayın Ali Koç başta olmak üzere Fenerbahçe'mizin kıymetli yönetim kurulu üyelerine; bu kıymetli geceye en güzel şekilde hazırlanmak için canla başla çalıştığımız Fenerbahçe Spor Kulübü ekibine çok teşekkür ediyorum" demişti.

gh0pisexoael3kj.jpeg

gh0o9v7woaawnoj.jpeg

f542o-ara-m-a-ae-j-cl-1.webp

kizilcik-serbeti-nin-gorkem-ile-ali-koc-beraber-16909952-5892-m.jpg

İlgili Haberler
Alanyaspor Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Abdullah Avcı'dan flaş karar
TFF'ye isyan etti. Gözünü kaybetme riski olan Uğur Demirok instagram'dan hakkını arıyor
Panathinaikos Başkanı eleştirmişti. Ergin Ataman başardı
Arda Güler'in yeni takımı belli oldu. İspanyollar açıkladı
Eser Yenenler Mete Gazoz'a 'Ok atarken neden kekelemiyorsun' diye sordu. Mete Gazoz Eser Yenenler'e kapak yaptı
Bursaspor uyardı. Mayıs ayına tarih verdi
Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da büyük hareketlilik. Statta ilave tedbir alınıyor
Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da büyük hareketlilik. Statta ilave tedbir alınıyor
Son Haberler
Isparta’da 18 hırsızlık olayının faili yakalandı Gündem
Isparta’da 18 hırsızlık olayının faili yakalandı
Alanyaspor Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Abdullah Avcı'dan flaş karar Spor
Alanyaspor Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Abdullah Avcı'dan flaş karar
Erdoğan emekliye hüsran haberi verdi Gündem
Erdoğan emekliye hüsran haberi verdi
Adana Demirspor’un Karagümrük zaferinde kimsenin görmediği detayı Mirza Şeker açıkladı Spor
Adana Demirspor’un Karagümrük zaferinde kimsenin görmediği detayı Mirza Şeker açıkladı
Akşener’den oy kullanmak istemeyen vatandaşa.”Bizi güçlendirin ki şapkayı herkes önüne koyup baksın” Gündem
Akşener’den oy kullanmak istemeyen vatandaşa.”Bizi güçlendirin ki şapkayı herkes önüne koyup baksın”
Cristiano Ronaldo neye uğradığını şaşırdı Spor
Cristiano Ronaldo neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe maçı için büyük tehlike. Polis inceleme yapacak Spor
Fenerbahçe maçı için büyük tehlike. Polis inceleme yapacak