Ali Koç'un Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile birlikte eğlendiği görüntüler ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde özel bir etkinlikte görüntülendi.

Ali Koç'un yanında; son dönemin en başarılı televizyon dizileri arasında gösterilen Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon dahil olup Görkem karakterini canlandıran Özge Özacar da vardı.

İkilinin birlikte eğlendiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sarı-Lacivertli taraftarlar; Ali Koç ve Özge Özacar'ın eğlendiği videonun altına, "Şampiyonluk gecesinin provası" şeklinde yorum yaptı.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olması ile bilinen Özge Özacar'ın daha önce sunuculuk yaptığı bir etkinlikte "Başkanımız Sayın Ali Koç başta olmak üzere Fenerbahçe'mizin kıymetli yönetim kurulu üyelerine; bu kıymetli geceye en güzel şekilde hazırlanmak için canla başla çalıştığımız Fenerbahçe Spor Kulübü ekibine çok teşekkür ediyorum" demişti.