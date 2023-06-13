Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark

Kulüpler Birliği var biliyorsunuz; Süper Lig kulüplerinin oluşturduğu. Başkanı da Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç.

Bu birliğin hemen hemen tüm üyeleri, yani kulüpler sezon boyunca bas bas bağırdılar.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye, başta MHK olmak üzerine kurullarına ateş püskürdüler.

Puanlarının çalındığını söylediler kim bilir kaç maçtan sonra. Mehmet Büyükekşi'yi istifaya bile çağırdılar.

Sezon bitti. Önümüzde TFF seçimleri var.

İşte maçlar oynanırken bas bas bağıran, feryat eden bu kulüplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği, federasyon seçiminde Mehmet Büyükekşi'yi destekleme kararını aldı.

Açıklamayı da Ali Koç yaptı. Dedi ki; "Kulüplerin çoğunluğu sayın başkanın bugüne kadar yaptığı çalışmalardan, harcadığı mesaiden, hedeflediği projelerden ve niyetinden memnun ama herkes sonuçlardan memnun mu, hayır. Bir yıl içinde yapılanlar harcanan mesai, çabalama, niyet, ulaşabilirlilik önemli. Geçmiş federasyonlardan cevap bile alamıyorduk. Kulüplerin çoğunluğu bu performanstan memnun. İleri dönük olarak Büyükekşi'yi desteklemekte bir sorun görünmüyor. Bazı kulüpler bu düşüncede değil. Sonuçta büyük bir çoğunluk geldiğimiz nokta itibarıyla ve başka aday olmaması sebebiyle Sayın Büyükekşi'ye hayırlı uğurlu olsun dediler."

Bana göre skandaldır bu.

Sonuçtan memnun değillermiş ama harcadığı mesaiden memnunlarmış!

Allah Allah!

Madem harcadığı mesaiden memnundunuz da niye bas bas bağırdınız bir yıl boyunca? Neden gerilim yarattınız? Yaptığınız bu açıklamalarda taraftarlarınızı karşı karşıya bile getirdiniz.

Şimdi Mehmet Büyükekşi'yi destekliyorlarmış. Niye? Başka aday yokmuş da ondan.

Bu kadar kulüpsünüz. Kelli felli adamlarsınız. Bir tane başkan adayı çıkaramıyor musunuz?

Dış kapının dış mandalı gibi değil de... Futbolun içinden gelen, yıllarını veren bir isim bulamıyor musunuz?

Ben diyeyim size hemen. Örneğin Mustafa Denizli... Sorarsanız daha söyleyebilirim de.

Şaşkınlık içindeyim.

Ben daha size ne diyeyim.