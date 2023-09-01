THY hangi gazetenin Genel Yayın Yönetmenini tehdit etti. Yandaş gazetede çalıştığı için çekine çekine isyan etti

Yoğunluktan dolayı yaşanan rötarların yolcular için ızdıraba döndüğü şu günlerde vatandaşlar tepkilerini sosyal medya hesabından paylaşırken yandaş haber kuruluşları bu şikayetlere adeta kulak tıkıyor.

Ancak bu defa yandaş bir isim Yeni Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Okan Alkan Sarıkaya THY'de yaşadığı bir tehdit olayını sosyal medya hesabından paylaştı.

TK 2408 sefer sayılı THY uçağının bir saatlik rötarın ardından uçak kapısına çağrılan Sarıkaya, burada yine bekletilmeye başlayıp bir de önünden pass uçan personelin önlerine alınması sonrası neden bekletildiklerini sordu.

Sarıkaya, haklı tepkisi karşısında 'sizi uçağa almam' tehdidiyle karşılaştı.

Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyanını şöyle dile getirdi:

"1 saat rötar uçak kapısına çağrılıp bekletilmek bir de pass uçan personelin önünüzde uçağa alınması, üstüne neden bekletildiğimizi sorduğumuz kabin amirinin 'sizi uçağa almam' tehdidi... Eski Türkiye'nin 'düğmenin koparsan 6 aydan başlar dönemi adeta"