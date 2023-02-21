21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı

THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı

THY, Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgeye düzenlenen 1646 sefer ile 296 bin 819 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Bölgeden bugün planlanan 81 seferle de, 14 bin 454 depremzedenin tahliyesinin gerçekleştireceği açıklandı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 14:41
Takip Et

THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı

THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı
+
Aa
-

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki depremzedelerin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

296 BİN 819 DEPREMZEDE TAHLİYE EDİLDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 6-21 Şubat tarihleri arasında 1667 seferle arama kurtarma ve yardım ekiplerinin bölgeye ulaştırıldığını, 1646 seferle 296 bin 819 depremzedenin tahliyesinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

THY'nin bugün planlanan 81 seferle 14 bin 454 depremzedenin bölgeden tahliyesini gerçekleştireceğini aktardı. 

Deprem bölgelerindeki havalimanlarındaki yoğun operasyonların sağlıklı sürdürülebilmesi için, 200 THY personelinin de görevlendirildiği kaydedildi. THY Teknik A.Ş.'nin Türkiye'ye insani yardım malzemesi taşıyan tüm uçaklara ücretsiz bakım hizmeti de vereceği bildirildi.

12 BİN 498 TON YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILDI

Tahliye uçuşlarının yanı sıra, Turkish Kargo ile yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların bölgeye ulaştırmasının sağlandığı, 208 kargo seferiyle aralarında ilaç, gıda, kıyafet, jeneratör, hijyen kiti, battaniye ve çadırın bulunduğu, 12 bin 498 ton yardım malzemesi taşındığı ifade edildi. Turkish Kargo'nun bugün planlanan 12 seferle bölgeye yardım malzemesi taşıyacağı belirtildi.

TAHLİYE UÇUŞLARI 1 MART'A KADAR ÜCRETSİZ

Öte yandan THY'nin ücretsiz rezervasyon süresinin 1 Mart'a kadar uzattığı da duyuruldu. Rezervasyonu olmayanların, uçuşlarda yer olması durumunda uçağa sırayla kabul edileceği, tahliye uçuşlarında ücretsiz biletleme işlemlerinin mobil uygulama ve internet sitesinden yapabileceği de vurgulandı.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
2
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
3
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
5
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
6
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
7
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Rüyada cenaze görmek ne anlama geliyor? Rüyada cenaze görmenin tabiri nedir?
﻿Rüyada cenaze görmek ne anlama geliyor? Rüyada cenaze görmenin tabiri nedir?
﻿Rüyada cenaze görmek ne anlama geliyor? Rüyada cenaze görmenin tabiri nedir?
﻿THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı
﻿THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı
﻿THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı
﻿Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini öldürdü 
﻿Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini öldürdü 
﻿Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini öldürdü 
﻿Depremzede çocuğu ölümden polis kurtardı
﻿Depremzede çocuğu ölümden polis kurtardı
﻿Depremzede çocuğu ölümden polis kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.