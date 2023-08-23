THY'nin Çanakkale-Ankara seferi yangın nedeniyle iptal edildi

THY'nin bu sabah gerçekleştirilmesi planlanan Çanakkale-Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi.

THY'nin Çanakkale-Ankara seferi yangın nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'de devam eden orman yangını uçak seferlerini de etkiledi.

Türk Hava Yolları'nın bu sabah 08.35’te Çanakkale Havalimanı'ndan Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale’de devam eden orman yangını büyüyerek devam ediyor.

Yangına bin 328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Merkeze bağlı Kayadere, Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı ve Aşağıokçular köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri için ise tahliye planları yapıldı. Çanakkale-Çan karayolu araç ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tedbir amaçlı kapatıldı.

İlgili Haberler
Komutan hayvanları kurtarmak için yangının ortasına daldı
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği bu hale geldi. Yangın nedeniyle gemiler bekletildi
Öne Çıkanlar
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Zambak bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Zambak bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor
Türkiye ile Irak petrol ihracatında anlaşamadı Ekonomi
Türkiye ile Irak petrol ihracatında anlaşamadı
İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar Güncel
İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar
Müzik dünyasının acı kaybı Güncel
Müzik dünyasının acı kaybı
Brent petrolün varil fiyatı 84,16 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 84,16 dolar
Atatürk’ün nadir görülen bir fotoğrafı ortaya çıktı Güncel
Atatürk’ün nadir görülen bir fotoğrafı ortaya çıktı
Rusya Ukrayna'da tahıl depolarını hedef aldı Dünya
Rusya Ukrayna'da tahıl depolarını hedef aldı