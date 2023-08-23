Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği bu hale geldi. Yangın nedeniyle gemiler bekletildi

Çanakkale’nin merkeze bağlı Damyeri mevkiinde çıkan orman yangını, yaklaşık 15 saati aşkındır sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğaz’ın gemi trafiği askıya alındı. Saatler sonra gemi trafiğinin açıldığını açıklandı. Daha sonra ise tek yöne indirildiği öğrenildi.

Boğaz’da uzayan gemi trafiğinin görseli ortaya çıktı. Gemiler böyle bekletildi.

Karadeniz ve Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne gitmekte olan gemilerin hepsi trafik kapalı diye Gelibolu açıklarında bekletildi.

Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 gece görüşlü helikopter, 238 arazöz, 64 iş makinası ve bin 489 personelle alevlerle mücadele ediyor.

Zaman zaman rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangında metrelerce yükseklikteki alevler söndürme çalışmalarını zora sokuyor.

Öte yandan alevler Çanakkale Boğazı'nın karşı yakasından da görülüyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, Twitter hesabından Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Paylaşımda , “Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye 2.659 personel 8 uçak 26 helikopter 240 arazöz 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir” denildi.