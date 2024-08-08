Ticani şeyhinin kadın müritleriyle konuşmaları deşifre oldu: Sen var ya müthiş sevişirsin

15 yıl özel harekat polisliği yaptıktan sonra şeyhliğini ilan eden Ahmet Şahin Uçar, Bursa’da Arifane İlim Derneği kurarak faaliyet gösteriyordu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Uçar’ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma dosyasında yer alan kadın müritleriyle yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı.

“SENİNLE SEVİŞMİŞ OLSAK MÜTHİŞ SEVİŞİRSİN SEN VAR YA…”

Uçar: Zahire takılı kalmayacaksın, batılına bakacaksın dediğim yerde sen zahirde de benimle bu şekilde yaşamak ister miydin, istemez miydin. Bu sorunun cevabını duymak istiyorum.

G: Bu mesafe olmasaydı…

Uçar: Yapma imkanım varsa bir yapışırım senin dudaklarına, doya doya sen beni öpersin, ben seni tamam mı.

G: Hocam sen diyorsun sen ya!

Uçar: Ya işte bak, hala akıl üzeresin.

G: Hayır ya…

Uçar: Benimle bunu bir yaşarsan var ya dibine kadar yaşarsın.

Bana o kadar aşık olacaksın ki, benle sevgili, karı koca gibi olacaksın, duyguda, manada, biliyorsun değil mi? Bunları yaşamaya cesaretin var mı?

G: Hocam…

Uçar: Bunlar çocuk oyuncağı değil, ciddi meseleler. Bunlara göğüs gereceksen, bu yükü taşıyabileceksen, bu lezzeti yaşamak istiyorsan, o zaman bu alanda yürürsün. Ama bu yola girdiğin zaman arkana bakmaman gerekir. Geri döndüğün zaman allak bullak olursun.

G: Hocam, acı veriyor bu bana, çok büyük acı veriyor.

Uçar: Acı ve zevk verir. Evvela sen müthiş bir şehvete sahip bir kadınsın.

G: Hayret bir şey ya…

Uçar: Seninle sevişmiş olsak müthiş sevişirsin sen var ya…

G: Hocam, lütfen ya!

Uçar: İyi düşün, taşın. Ben sana zaman tanıyorum. Bu konuları iç aleminde özümse. Dersen ki “Bu alana gireceğim,” tekrar konuşacağız. Girdikten sonra alanın gereğinin dışında bir anlayışa girersen, söz söylersen uyarırım seni sert bir şekilde. “Hayır, öyle bakmayacaksın, böyle bakacaksın.” Hamur gibi bana bırakacaksan kendini, istediğim gibi sana şekil vermem gerekiyor. İstediğim gibi şekil verirken, “Hocam oramı elleme, buramı elleme” demeyeceksin bana. Her yerini ellerim senin.

G: Allahım yarabbim…

Uçar: (Gülüyor) İtiraz etmeyeceksin ondan sonra. “Orama dokundurmam, buraya dokundurmam” demeyeceksin. Nereye istersem oraya dokunurum.