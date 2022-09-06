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TikTok verileri çalındı mı? Açıklama yapıldı

TikTok kullanıcılarına ait olduğu iddia edilen 2 milyar kayıt sosyal medyada bir anda yayılmaya başladı. Konuyla ilgili TikTok yönetimi açıklama yaptı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 09:01
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 09:03
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TikTok'ta veri ihlali iddialarına yanıt verildi

TikTok verileri çalındı mı? Açıklama yapıldı
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Geçtiğimiz günlerde TikTok kullanıcıları verilerine ait olduğu düşünülen bazı ekran görüntüleri ortaya çıktı. Bu verilerin Türkiye, ABD, Almanya, Çin ve İngiltere gibi birden fazla ülkeden 2 milyar kullanıcı kaydını (e-posta, telefon numarası, profil fotoğrafı) içerdiği aktarıldı.

Bloomberg’de yer alan bilgilere göre, TikTok, hesap verilerini Alibaba Cloud sunucularında saklarken arka uç kaynak kodlarında bir sızıntı meydana geldi. Güvenlik araştırmacıları, bu verilerin bir kısmının halka açık verilerden oluştuğunun tespitini yaptı.

TikTok’un çatı şirketi ByteDance’nın yaptığı açıklamalarda güvenlik ihlaline ilişkin bilgilerin yanıltıcı olduğunu açıklandı.

Yönetim konuyla ilgili açıklamalarında "Güvenlik ekibimiz bunu araştırdı ve söz konusu kodun TikTok’un arka uç kaynak koduyla tamamen ilgisiz olduğunu belirledi” ifadelerini kullandı.

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