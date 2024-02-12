Tilkişen otu nelere iyi gelir

İDRAR YOLU İLTİHAPLARI VE ADET KANI ZORLANMASI

Tilkişen otu, idrar yolu iltihaplarına ve adet kanının zorlanmasına iyi gelir.

KUSMA VE MİDE BULANTISI

Kusmaya ve mide bulantısına karşı iyileştirici etkisi vardır.

BÖBREK TAŞLARININ DÜŞÜRÜLMESİ

Doğal bir yöntem olarak böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

STRES AZALTICI

Stresi azaltır ve vücut direncini artırırken halsizlik ve yorgunluk etkilerini ortadan kaldırır.

GÖĞSÜ YUMUŞATIR

Göğsü yumuşatıcı etkisi vardır.

YAĞ YAKIMI VE ZAYIFLAMA

Doğal bir tedavi yöntemi olarak yağ yakımını sağlar ve zayıflamaya yardımcı olur.

CİLT BAKIMI

Cilt bakımında etkilidir ve saç dökülmesine karşı da etki sunar.

DİŞ AĞRISINA İYİ GELİR

Gün içerisinde veya kez kaynatılarak gargara yapıldığında diş ağrısına iyi gelir.

LÖSEMİ VE KANSER TEDAVİSİ

Lösemi ve çeşitli kanser türlerine karşı hastalıklı hücreleriiyileştirme konusunda etkilidir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bağışıklık sistemini destekler.

BAĞIRSAK VE MİDE SAĞLIĞI

Bağırsak ve mide hastalıklarına iyi gelir, balgam ve öksürüğe katkı sağlar.

SOLUNUM YOLU SORUNLARI

Soğuk algınlığı ve bronşit için faydalıdır, nefes darlığını giderir.

YARA İYİLEŞTİRİCİ

Kızarıklık veya yara üzerine bastırıldığında iyileştirici etkisi bulunur.

UYKU PROBLEMLERİ

Uykusuzluk sorununa katkı sağlar.

MİKROPLARI ATAR VE ÖDEM OLUŞUMUNU ENGELLER

Zararlı bakteri ve mikropları vücuttan atar, fazla suların ödem oluşmasına engel olur.

TERLEMEYİ AZALTIR

Çok terleyen bireyler için terlemeyi minimum seviyeye indirir.