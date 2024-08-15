Tırın altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tırın altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi

Uşak'taki bir trafik kazası, bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, E.A. yönetimindeki 33 ATC 853 plakalı ağır vasıta, Kazım Karabekir Caddesi'ne dönmekteyken, aynı yolda ilerleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen 35 AY 5330 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü aracın altında sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen acil servis ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kaza sonrası yapılan inceleme neticesinde, sürücünün naaşı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın dönüş yapmaya çalıştığı esnada, motosiklet sürücüsünün tırın sağ tarafına çarparak altında kaldığı görülüyor. Polis, tır sürücüsünü gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

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