Titanik'in enkazına turist taşıyan denizaltı Atlantik Okyanusu’nda kayboldu

Denizaltıda bulunan kişi sayısı henüz açıklanmadı. Boston Sahil Güvenliği, kaybolan denizaltıyı aramak için bir operasyon başlattı.

Denizaltı, OceanGate Expeditions adlı bir şirket tarafından Titanik enkazına tur düzenlemek için kullanılıyordu. Şirketin CEO'su Stockton Rush'ın da denizaltında olduğu iddia ediliyor.

Titanik enkazına dalış yapmak isteyenler kişi başı 250 bin dolar ödüyor. Dalış ve çıkış yaklaşık 8 saat sürüyor.

Titanik, 1912 yılında ilk seferinde buzdağına çarparak batmıştı. Kazada 2 bin 200 kişiden en az bin 500'ü ölmüştü. Titanik'in enkazı 1985 yılında keşfedilmişti. Enkaz, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının 600 kilometre açığında, 3 bin 800 metre derinlikte bulunuyor.