Titanik'e turist taşıyan kayıp denizaltı için zamana karşı yarış: 40 saatlik oksijen kaldı

ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıda 40 saatlik oksijen kaldığı bildirilerek, ABD'nin Connecticut eyaletinden daha büyük olan 7 bin 600 mil karelik bir alanda arama yapıldığı ifade edildi.

Titanik'e turist taşıyan kayıp denizaltı için zamana karşı yarış: 40 saatlik oksijen kaldı

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıyı arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, ABD Sahil Güvenliği son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

ABD VE KANADA ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR

İHA’nın aktardığına göre; ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının gece gündüz aralıksız devam ettiği ifade edilerek, ABD ve Kanada'nın arama-kurtarma çalışmalarını birlikte yürüttükleri aktarıldı.
Denizaltı ile iletişimin dalış başladıktan 1 saat 45 dakika sonra kesildiği hatırlatılan açıklamada, ABD'nin Connecticut eyaletinden daha büyük olan 7 bin 600 mil karelik bir alanda arama yapıldığı aktarıldı.

Denizaltıda yaklaşık 40 saatlik oksijen kaldığı ifade edilen açıklamada, sahil güvenliğin denizaltının bilinen son konumuna uzaktan kumandalı araç ile dalışı başlattığı belirtildi. Denizaltının bulunması halinde kurtarma planları üzerinde çalışılacağını aktarılan açıklamada, "Denizaltının yeri tespit edilirse, uzmanlar denizaltının kurtarılması için en iyi yöntemi araştıracak" denildi.

DENİZALTIDA 5 KİŞİ VAR

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman’ın olduğu açıklandı. Yetkililer, denizaltıda bulunanların kimliklerini resmi olarak doğrulamazken, söz konusu kişilerin aileleri ve şirketleri kimliklerini yaptıkları açıklamalar ile doğruladı.

TİTANİK'İN ENKAZI 3 BİN 800 METRE DERİNLİKTE

Titanik’in enkazı, Kanada’nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

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