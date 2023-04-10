﻿Halka arz tiyatrosu

Pandemiden hemen sonra sahnelenmeye başladı bu tiyatro.

Yapımcı, şirket patronu. Yönetmen, şirketi halka açan uyanık aracı kurum patron-yöneticileri.

Bu tiyatro 3 perdeden oluşuyor.

İlk perde bu şirketi bulup, patronu ikna edip onu halka arz aşamasına getiren kurumlar ya da kuruluşlar.

Bunlar biraz da makyöz gibi. Şirketin mali verilerini bilanço üzerinden güzelleştirenler. Bu süreç 1-2 yıl öncesinden başlıyor.

İkinci perde halka arz başvurusu. Bu kişilerin hep SPK'da bir tanıdığı çıkmıştır. Bu ne kadar gerçek bilinmez ama hep şehir efsanesi gibi dolaşıp durur. Ha bir de bu şirketleri halka arza hazırlayan kişilerin hep SPK'ya yakın ofisleri vardır.

Şirket SPK'ya girip halka açılma izini alır.

Kısa bir aradan sonra ikinci perde başlar:

Pazarlama ve tahtayı yapacak oyuncu. Bunun için kurumsal yatırımcı kimlikli garip birtakım adamlarla masaya oturulur. Bunlar, gerekirse Man Adası'nda ya da benzeri yerlerde yabancı yatırımcı kimliği ile hissenin bir büyük bölümünü alır. Alır derken kâğıt üzerinde. Gerçek halka arz çok yukarıdan yapılacaktır.

Biraz da sosyal medya fenomen desteği ile operasyon başlar.

Küçük yatırımcıya adet verilirken, arzın büyük bölümü kurumsala(?) gider.

Borsada işlem görmeye başlar. Dolaşımda az senet olduğundan başlar tavan serileri. İşte burada trader başarısı ortaya çıkar. Yukarı/aşağı, yaparak hissede gerçek halka arz belki de 2-3 kat yukarı fiyattan yapılır.

Kazanan Man Adası yatırımcıları.

Kaybeden ise halka arzda küsurat aldığı için, yüzde 10 kazanma umudu ile yüzde 100 yukarıdan alan küçük yatırımcı.

Her halka arzda bu mu oldu?

Hayır!

Ancak öyle halka arzlara izin verildi ki insan "yok artık" demekten kendini alıkoyamıyor.

Sonuç olarak küçük yatırımcı sahipsiz.

Sahipsiz olduğunu nereden anlıyoruz, geçen haftaki SPK bülteninden. SPK tarihinde ikinci kez, "şüpheli işlemlerden dolayı" bir aracı kuruma ceza veriyor.

Burada SPK görevini yerine getirmiş gibi görünse de açıklayıcı bir detay vermemiştir.

Ne tarz şüpheli işlemler?

Dahası bu şüpheli işlemler neler ve mağdur olan yatırımcı ne yapmalı?

Bu kurum son yıllarda birçok halka arza imza attı ve atmaya devam ediyor.

Artık bu halka arz tiyatrosuna bir son verilmeli.

Yoksa borsa yatırım yeri değil, birilerinin vurgun yaptığı Casino'ya dönüşür.