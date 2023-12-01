TOGG'a zam geldi. Yeni fiyatları belli oldu

Yerli otomobil TOGG'a zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olacak fiyatlandırmayla birlikte en ucuz TOGG T10X paketi 1 milyon 430 bin TL oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
TOGG'a zam geldi. Yeni fiyatları belli oldu

Patronlardünyası'nın haberine göre, yerli ve milli otomobil TOGG'a zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olacak fiyatlandırmayla birlikte en ucuz TOGG T10X paketi 1 milyon 227 bin 500 TL'den 1 milyon 430 bin TL'ye yükseldi. Bu modele yaklaşık 203 bin 500 TL zam yapıldı.

Kısa süre önce elektrikli araçlarda yüzde 10 ÖTV matrahı değişmişti. Yüzde 16'yI aşan bu zam ile TOGG'un uzun menzil versiyonu en dolu pakette 1,8 milyon lirayı aştı.

2024'te yeni bir zam gelmesi durumunda ÖTV matrahının yeniden güncellenmesi gerekecek.

İşte yeni Togg fiyat listesi:

togg.jpg

togg.jpeg

tttttt.jpg

rrrr.jpg

İlgili Haberler
Asgari ücret maratonu bugün başlıyor
Asgari ücret maratonu bugün başlıyor
Öne Çıkanlar
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Son Haberler
Fatih Terim’in ekonomist yeğeni Seçil Erzan’a 250 bin dolar kaptırmış Gündem
Fatih Terim’in ekonomist yeğeni Seçil Erzan’a 250 bin dolar kaptırmış
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Çift motorlu araç Türkiye'de tozu dumana katacak. 100 kilometreye rekor sürede çıkıyor Otomotiv
Çift motorlu araç Türkiye'de tozu dumana katacak. 100 kilometreye rekor sürede çıkıyor
Vertigo hastalık mı değil mi Sağlık
Vertigo hastalık mı değil mi
Fenerbahçe için felaket senaryosu. Ömer Üründül ortaya çıkardı Spor
Fenerbahçe için felaket senaryosu. Ömer Üründül ortaya çıkardı
Tekirdağ ve İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu Gündem
Tekirdağ ve İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu
1947’de piyasa sürülen elektrikli otomobil. İsmi bakın nereden geliyormuş Otomotiv
1947’de piyasa sürülen elektrikli otomobil. İsmi bakın nereden geliyormuş