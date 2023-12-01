TOGG'a zam geldi. Yeni fiyatları belli oldu

Patronlardünyası'nın haberine göre, yerli ve milli otomobil TOGG'a zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olacak fiyatlandırmayla birlikte en ucuz TOGG T10X paketi 1 milyon 227 bin 500 TL'den 1 milyon 430 bin TL'ye yükseldi. Bu modele yaklaşık 203 bin 500 TL zam yapıldı.

Kısa süre önce elektrikli araçlarda yüzde 10 ÖTV matrahı değişmişti. Yüzde 16'yI aşan bu zam ile TOGG'un uzun menzil versiyonu en dolu pakette 1,8 milyon lirayı aştı.

2024'te yeni bir zam gelmesi durumunda ÖTV matrahının yeniden güncellenmesi gerekecek.

İşte yeni Togg fiyat listesi: